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青海貪腐官 狂斂4000萬 已婚化名再娶妻

中國新聞組╱北京2日電
張標不僅斂財4000萬人民幣，還在有配偶的情況下與其他女子婚生子。(取材自環球網)
張標不僅斂財4000萬人民幣，還在有配偶的情況下與其他女子婚生子。(取材自環球網)

中央紀委國家監委網站發文，披露青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市前市委常委、常務副市長張標的貪腐細節，其四年半期間斂財4000萬元（人民幣，下同，約623萬美元）；同時，已婚的他化名與他人結婚並育有一名私生子。

綜合媒體報導，「副市長張標已婚化名與他人結婚」日前登上百度熱詞排行榜，中紀委官網文章稱，作為中央國家機關援青幹部，張標在德令哈任職期間不掩對金錢的渴望、不拒美色的誘惑，在四年半時間裡瘋狂斂財4000餘萬元，為購買豪宅名車、取悅特定關係人、保障兩個家庭。

2020年10月27日，張標被立案審查調查。2021年6月，張標被雙開，其涉嫌犯罪問題移送檢方審查起訴。

報導指出，2010年，張標在北京擁有了第一套住宅。他還想住上更大的房子。因此，在索賄千萬元後，張標就在西安購買了三套房產，總額超過1700萬元。

2013年8月，張標被以援青身分派往青海省玉樹州參與援建。其牽頭引進了全省首個生活垃圾焚燒發電項目，並繼續搞權錢交易。

2016年5月，張標留在德令哈市任常務副市長，分管的局有時多達十幾個，他利用這些權力進行權錢交易、以權謀私、大肆斂財。

2017年4月，張標化名「張香濤」，在已有配偶的情況下，仍然與特定關係人李某舉辦婚禮，還育有一名私生子。

家外有家，張標還大操大辦。給李某買房子、買豪車。隨著私生子的出生，為補償也為保障母子的物質生活，他更加肆無忌憚瘋狂斂財。一套接一套地買大房子、一輛又一輛地換豪車。

網民紛紛質疑「已婚官員張標化名結婚，能辦結婚證？」、「張標的私生子如何上戶口的」、「他是如何被提拔當上副市長的」。

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