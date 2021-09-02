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90後銀行會計3天挪用1200萬元 全用於網路賭博

中國新聞組／北京2日電
一位90後銀行會計套取銀行1200多萬元人民幣，被判刑。(取材自每日經濟新聞)
一位90後銀行會計套取銀行1200多萬元人民幣，被判刑。(取材自每日經濟新聞)

空手套白狼！一位90後銀行會計通過空存實轉的方式，3天套取銀行1200多萬元人民幣(約185.8萬美元)，竟用來賭博，並因涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪等，數罪並罰被判有期徒刑十年。銀保監會的罰單也來了。

每日經濟新聞報導，近日，銀保監會貴州監管局官網顯示，銅仁銀保監分局一連開出十張罰單。其中，貴州思南農村商業銀行股份有限公司因案防管控不盡職，發生員工挪用資金、職務侵占案件，嚴重違反審慎經營規則等，遭銅仁監管分局罰款30萬元。同時，多名相關責任人因此被給予警告。

而當事人王某泉也因挪用、侵占資金等問題，被禁止終身從事銀行業工作

值得注意的是，上述罰單還引出了一則刑事案件。貴州省銅仁市中級人民法院日前公布了一則刑事判決書，其中顯示，當事人王某泉曾於2020年4月至6月，利用擔任貴州思南農村商業銀行股份有限公司(下稱思南農商行)文家店支行主辦會計的職務之便，用其工號140781在文家店支行GRBC系統上，採用空存實轉的方式挪用單位資金，將挪用的資金轉入網路賭博平台「玩起W7娛樂」用於網路賭博。

其中，王某泉2020年4月15日至4月19日，挪用資金共計59.3496萬元；2020年6月23日至6月25日，短短的三日內，王某泉挪用資金共計1223.84055萬元。

2020年6月25日晚，王某泉將挪用單位1200多萬元用於網路賭博一事告知父親王某、母親馮某、妻子聶露蘭。次日，王某告知思南農商行文家店支行，該行行長張某等人向公安機關報案，當晚11時許，王某泉被抓獲。

據了解，王某泉為1994年生人，苗族，大學本科文化，住思南縣。因涉嫌犯職務侵占罪，2020年6月26日被思南縣公安局抓獲，次日被刑事拘留，同年7月31日被依法執行逮捕，並因涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪等，數罪並罰被判有期徒刑十年。

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