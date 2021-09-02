帶癱瘓夫改嫁… 共同照顧16年 兩任老公像兄弟

趙金龍(右)和劉豪瑾(中)兩人成了兄弟。(取材自瀟湘晨報)

浙江麗水女子在16年前帶著癱瘓的前夫改嫁，並和現任丈夫共同照顧前夫和女兒的故事，再度引發關注。網友紛紛稱讚：「現任的格局不是一般大，女人善良，前夫福氣不淺」、「都是善良的人，不必在意別人怎麼看，扶持過日子，自己過得開心就好。」

據瀟湘晨報報導，劉豪瑾原是一名木匠，21年前在一次打工的時候，不小心從3樓墜落，導致下半身癱瘓，只能由前妻周玉英照顧。周玉英不但要照顧劉豪瑾和女兒，還要賺錢養家，生活過得很辛苦。

劉豪瑾為了不拖累妻子，主動提出離婚，甚至想要輕生。當時的鄰居，也是現任丈夫的趙金龍是一個在松陽打工的青年，有時候會和周玉英一起出去採茶葉，因日久生情，就在2005年的時候就向周提出結婚要求，周玉英表示：要嫁可以，但必須帶著劉豪瑾和女兒一起。

周玉英改嫁，仍照顧癱瘓的前夫。(取材自瀟湘晨報)

趙金龍第一時間就答應，並且保證把劉豪瑾當是自己親哥哥一樣，對他的女兒也像自己的親生女兒一樣。

趙金龍不管村裡人的非議，決心要讓家裡過上好的生活，讓周玉英知道她的選擇沒有錯。夫妻買機器開始自己種茶，據報導，趙金龍上半年在家做茶葉，下半年就去外面打工，現在不但把劉豪瑾治病欠下的債務還清了，還蓋了三層磚瓦新房。

女子帶癱瘓前夫改嫁，與現任丈夫共同照顧前夫和女兒已16年。(取材自瀟湘晨報)

劉豪瑾說：「因為長期坐輪椅，長了褥瘡，住院時趙金龍為我忙前忙後，給我翻身、換洗、清理穢物，旁人還以為我們是親兄弟。」時間一晃16年，劉豪瑾在殘聯的幫助下，現已當起茶葉主播。

2019年，3人曾一起參加天津衛視的節目「為他而戰」談起長久以來的經歷，讓許多人相當感動。