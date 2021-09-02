倒掛下井6次救女童 14歲少年獲讚「這才是明星」

王泯燃在下井前接受救援訓練。（取材自新聞晨報）

河南 一位14歲少年倒掛下井救援3歲女童的視頻，最近在網路上瘋傳，就連明星也紛紛轉發，許多網民讚少年是「英雄」、「這才是我們的明星」。

新聞晨報報導，這一場意外發生在2019年11月30日晚間，當時，河南省鶴壁市鶴山區消防大隊接獲報案，得知一名3歲女童跌進廢井中。救難人員趕赴現場，確認女童卡在井內約17米的位置，但井口直徑只有30厘米（公分），一般成年人難以進入。這時，義務救援隊隊員王慶軍提議，讓自己當時14歲的兒子王泯燃來試試。

王泯燃到現場後，救難隊員傳授他一些基本的救難技巧後，他便倒掛下井救人。

來源：YouTube

王泯燃的媽媽徐建英表示，前兩次下井時因為衣服勾住，只能拉上來重新調整再下去，「前前後後下去三、四次才找到了正確的位置，上衣也磨破了」。直到第四次下井，王泯燃才見到了受困的女童，但卻又因為氧氣管卡住，只能重新上去調整。

王泯燃回憶道：「我準備上去的時候，那個小妹妹跟我說哥哥你別走，我跟她說小妹妹你放心，哥哥馬上就下來救你。」

最後在第六次下井時，王泯燃成功將繩索綁在小女孩身上，讓救難隊員能將兩人一同拉出井。經醫院檢查，兩人皆無大礙。

王泯燃將小妹妹救出來後，在一旁休息。（取材自新聞晨報）

王泯燃英勇救女童的視頻最近又在網路上流傳，不但獲得人民日報和共青團中央等官方媒體評論點讚，就連姚晨、岳雲鵬等明星也轉發。王泯燃日前也透過微博 發聲，表示當時救難隊員很細心指導與做好保護措施，讓他下井時沒有恐懼，「只想著怎麼把妹妹救上來」。

王泯燃事後受訪。（取材自新聞晨報）

王泯燃說，現在他正在讀高二，小妹妹也很健康。而且，兩家人因此結緣，逢年過節也常走動，「就像親戚一樣」。

網友們紛紛誇讚王泯燃是「少年英雄」，還有人說，「這才是我們的明星」。