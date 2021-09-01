我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

另類掃貨? 廈門小米門市被6少年洗劫 最小僅14歲

中國新聞組／北京1日電
位於廈門的小米專賣店被盜，6名嫌疑犯都是輟學少年。（視頻截圖）
位於廈門的小米專賣店被盜，6名嫌疑犯都是輟學少年。（視頻截圖）

廈門公安通報，一家小米專賣店於8月30日凌晨2時許遭闖入搶劫，警方31日將六名嫌疑犯全數逮捕歸案，六人都是輟學青少年，最小的更只有14歲。

根據通報，事發地點位於廈門市思明區瑞景商業廣場內的小米專賣店，竊賊於凌晨撬開店家玻璃門入內，30秒內將展台上的3C產品一掃而空，接著在店內警報設施響起時逃走，連夜離開廈門。

來源：YouTube

警方在不到一天時間內逮捕到竊賊，初步調查，這六名竊賊為五男一女，均為貴州銅仁籍，都已輟學。當中五人現年15歲，其中一人只有14歲，他們於8月27日到廈門，30日凌晨行竊。根據調查推斷，六人到廈門的目的就是行竊，事先也應該進行「踩點」，才能在短時間內嫻熟快速地偷走店內設備。

廈門警方已將被盜的25支手機、2部平板電腦、2台筆記型電腦等贓物全部追回，正進一步調查中。由於作案人均未滿16周歲，根據中國現行刑法不需要負刑事責任。評論認為，這也是這起盜竊案的特殊之處。將六人抓捕到案並非結束，反而是一系列工作的開始。比如，調查這些孩子為何輟學走上歧路？背後是否有組織教唆偷竊？如果真有這樣的背後黑手，必須將之繩之以法，且從重處罰。

小米 公安 中國

上一則

神學士示好 稱呼「我們的偉大鄰國」 中避答承認政權

下一則

神舟十二號太空「神攝手」 拍下地球震撼之美

延伸閱讀

擠下蘋果 小米躍全球智慧機二哥 併購自駕技術公司

擠下蘋果 小米躍全球智慧機二哥 併購自駕技術公司
小米網羅造車人才 落地地點還未確定

小米網羅造車人才 落地地點還未確定
小米造車進展：落地點未定 目前正招募人才

小米造車進展：落地點未定 目前正招募人才
小米汽車總部、工廠 將落戶北京

小米汽車總部、工廠 將落戶北京

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片