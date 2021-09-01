另類掃貨? 廈門小米門市被6少年洗劫 最小僅14歲

位於廈門的小米專賣店被盜，6名嫌疑犯都是輟學少年。（視頻截圖）

廈門公安 通報，一家小米 專賣店於8月30日凌晨2時許遭闖入搶劫，警方31日將六名嫌疑犯全數逮捕歸案，六人都是輟學青少年，最小的更只有14歲。

根據通報，事發地點位於廈門市思明區瑞景商業廣場內的小米專賣店，竊賊於凌晨撬開店家玻璃門入內，30秒內將展台上的3C產品一掃而空，接著在店內警報設施響起時逃走，連夜離開廈門。

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警方在不到一天時間內逮捕到竊賊，初步調查，這六名竊賊為五男一女，均為貴州銅仁籍，都已輟學。當中五人現年15歲，其中一人只有14歲，他們於8月27日到廈門，30日凌晨行竊。根據調查推斷，六人到廈門的目的就是行竊，事先也應該進行「踩點」，才能在短時間內嫻熟快速地偷走店內設備。

廈門警方已將被盜的25支手機、2部平板電腦、2台筆記型電腦等贓物全部追回，正進一步調查中。由於作案人均未滿16周歲，根據中國 現行刑法不需要負刑事責任。評論認為，這也是這起盜竊案的特殊之處。將六人抓捕到案並非結束，反而是一系列工作的開始。比如，調查這些孩子為何輟學走上歧路？背後是否有組織教唆偷竊？如果真有這樣的背後黑手，必須將之繩之以法，且從重處罰。