微博監督員指「母打疫苗亡」悼文污蔑國家 惹議被炒

網友忍無可忍之下，註冊小號發表了聲明，並拿出了母親的死亡證明。（取材自微博）

中國 最大社交平台之一的微博 ，宣布開除一名負責內容審查的「監督員」。原因是一名網友稱母親注射中國國藥生產的新冠疫苗 後死亡，卻遭這名監督員封禁帳號，並指責她「涉嫌捏造故事」，甚至造假稱網友因說謊已被拘留。內幕遭揭發後，大批網友指責監督員「冷血」、「亂扣帽子」。

BBC報導，微博用戶「tomo醬醬」8月24日發帖稱，母親3月26日接種中國國藥生產的新冠疫苗，幾天後出現藥物性皮炎，並在6月30日去世。帖子發出兩天後，名為「Shine季浩洋」、帳號被認證為「微博監督員」的用戶留言指責她「涉嫌捏造故事」，試圖博取流量進行詐騙。他還稱這名博主的母親「現在正在正常上班」、博主「對國家造成了不利影響」已被警方拘留。

「tomo醬醬」8月26日創建新帳戶，發布母親的死亡證明和火化證明。但「Shine季浩洋」隔天仍稱：「法律不會讓妳隨隨便便拿個藉口來污蔑國家，疫苗有沒有問題捫心自問」。一番言論掀起網友怒火，批他冷血，「微博監督員居然有對私人言論的『解讀』權，一言不合就扣帽子，這不就是紅衛兵嗎？」還有網人指責常有審查員為了完成工作配額而誣告。

「Shine季浩洋」被永久禁言。（取材自微博） 「Shine季浩洋」指責網友「涉嫌捏造故事」。（取材自微博）

新浪微博8月29日發布公告稱，這名審查員持續發布虛假信息，損害微博監督員的集體聲譽，因此決定開除他並封停帳號。微博還稱，「tomo醬醬」帳號此前遭封禁是因為微博官方查實該帳號發布了「涉時政有害信息」，與「監督員」無關。

什麼是微博「監督員」？

2017年9月，微博平台從用戶中招募1000名「監督員」，來審查平台上用戶發布的帖子，對「涉黃低俗、違法有害信息進行投訴」。監督員沒有工資，但微博對於考核合格的「監督員」將發放人民幣200元（31美元）的基本獎勵；表現最好的「監督員」還將獲得手機和筆記本電腦等。