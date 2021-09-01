蘭州交大研究生校內被割脖亡 目擊者被血濺一身

‍‍坐在校門口的家屬。（取材自極目新聞）

蘭州交通大學一名研三學生日前在校園遭持刀殺害，由於事發後學校未第一時間通知家長，迄今也未說明死因，家屬只好天天在校門前席地而坐，只求一個答案。8月31日上午，民警將嫌犯拘留；據親友表示，被害者跟嫌犯沒有往來，他還曾計畫一周後陪女友過生日，想不到如今天人永隔。

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正觀新聞報導，26歲被害人楊某為蘭州交大土木工程學院的研究生。8月18日晚10時10分，他在校內與室友一起取水回公寓時，被不明人士連刺數刀，當場死亡，現場情況慘烈，「目擊者被血濺了一身，受到驚嚇。」一名學生說。受害者屍體上有四條明顯刀痕，脖頸處傷口長達10厘米。

據悉，嫌犯是學校裡一家小賣部老闆的兒子，店就開在受害者所住公寓樓下，嫌犯當晚拿著刀就在樓下守著。表哥說，楊某跟嫌犯根本沒有往來。

事發後，未第一時間獲得相關消息的受害者家屬，天天在校門口帶著被子席地而坐，尋求答案，每天有好心人送外賣給他們。有該校學生稱，8月31日中午，學校已經強行將兩人「請上」了一輛中巴車，將人帶走。

遇害者家屬守在學校門口。（取材自極目新聞）

另據極目新聞報導，被害者有一位交往6年的女友，在他被殺害隔天，女友發文稱：「本來約好8月25日給我過一個不一樣的生日，沒想到剩我一個人。」兩人曾約好一年後找一份在設計院的工作 ，再一起拍一套好看的照片，如今願望再也無法實現。女友想起被害者媽媽幾天前跟她說：「如果有好小伙要跟妳的話，妳就同意吧。」頓時淚如泉湧。