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帶貨女王薇婭又翻車 這回因麵包 害人減肥變增肥

中國新聞組／北京1日電
薇婭曾帶貨的田園主義全麥麵包。（取材自紅星新聞）
薇婭曾帶貨的田園主義全麥麵包。（取材自紅星新聞）

帶貨女王薇婭今年5月份才因在直播間售賣山寨「GUZI聯名掛脖小型風扇」道歉，不料近日其推薦的田園主義全麥麵包又翻車了。

綜合媒體報導，上海市消保委官方微信號以「號稱銷售額第一、薇婭帶貨的田園主義全麥麵包，實測能量高出宣傳40%|消保委親測」為題發文稱，經專業機構檢測，薇婭、丁香醫生都推薦的田園主義全麥麵包包裝上標示的營養成分表數據存在偏差。其中，該產品碳水化合物比標稱高出36%，能量甚至高出40%。

報導稱，上海市消保委接獲消費者不知如何選購全麥麵包的求助後，被一款名叫「田園主義 全麥麵包」的產品所吸引。在田園主義天貓旗艦店，這款產品的名稱還包括「無蔗糖」「低脂食品」「健康零食」「代餐飽腹」等標籤。該產品銷量是今年5月的行業第一，且在2019年8月1日至2021年5月1日期間，已總共賣出3600萬袋。

同時，這款產品進入過薇婭直播間，也被丁香醫生所推薦，號稱銷量第一，薇婭頭像和「丁香醫生推薦」均出現在產品介紹頁面上。

專家指出，按照該求助消費者的體重計算，每天攝入熱量不超過1200卡路里才能達到減肥效果，依田園主義標稱來算，一天吃7個就可以了。但一個麵包實際含有215大卡，實際上攝入熱量為1505卡路里。如果該消費者堅持1天吃7個，直接從減肥變成了增肥。 

上海市消保委指出，企業的產品宣傳應當真實科學。類似田園主義的低標行為不僅涉嫌虛假宣傳，而且會誤導消費者。

對此，有網友表示：這種涉嫌虛假宣傳的行為，一定要重罰！還有人感嘆：我越減越肥的原因終於找到了。

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