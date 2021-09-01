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坑兒? 四川大媽與保安互搧耳光 叫兒子參戰…慘了

中國新聞組／北京1日電
中年婦女與保安互搧耳光。（取材自紅星新聞）
中年婦女與保安互搧耳光。（取材自紅星新聞）

四川宜賓某小區售樓中心外近日發生四男子圍毆保安事件。起因是一名中年婦女與保安起衝突，互搧耳光，之後又打電話叫來兒子等四人圍毆保安，害兒子等人被逮捕。該事件的經過被網友拍攝成視頻傳播，引起廣泛關注，網友認為婦女害慘兒子，酸她是「坑兒媽媽」。

紅星新聞報導，當日流出的視頻共兩段，有先有後。首段視頻顯示：一名背黑色雙肩包的中年婦女突然出手搧面前男保安耳光，這招來男保安迅速反擊，連搧婦女兩耳光。此後，婦女睡到地上，大喊「哎呦，打死人了……」隨後又坐起來打電話。

來源：YouTube

第二段視頻則顯示四名男子圍毆該保安，保安被打倒在地後大喊「她先打我的」，在這段混亂、嘈雜的視頻中，此前與保安互搧耳光的婦女出面制止毆打，但保安已倒地不起。有消息稱，該兩起事件發生在宜賓市某小區售樓中心門外，起因為小糾紛。

宜賓市敘州區警方表示，該事件影響惡劣，四名打人男子因涉嫌尋釁滋事已被警方刑事拘留，打人者中有當事女子打電話叫來的兒子，稍後警方會針對該案件發布警情通報。

四名男子圍毆該保安，保安倒地不起。（取材自紅星新聞）
四名男子圍毆該保安，保安倒地不起。（取材自紅星新聞）

據報導，在事件曝光後，即有網友指該女子叫來兒子幫忙出氣的行為會害了她兒子，因此已有網友斷言其為「坑兒媽媽」，打人者被刑拘的結果顯示其兒子確實需要為此付出慘痛的代價。

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