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前妻PO視頻控「瘋狂英語」李陽對女兒家暴

中國新聞組／北京1日電
2011年8月底，李陽妻子kim在微博上公開指控李陽對她實施家庭暴力。當年10月下旬，她向朝陽區法院訴請與李陽離婚。（新華社資料照片）
2011年8月底，李陽妻子kim在微博上公開指控李陽對她實施家庭暴力。當年10月下旬，她向朝陽區法院訴請與李陽離婚。（新華社資料照片）

「瘋狂英語」創始人李陽的前妻Kim日前在微博上發文，指控李陽家暴女兒，還公布了一段視頻。視頻中，一個男子不斷用英文怒吼，還有另一個女性的哭聲。對於前妻的指控，李陽31日委託律師發布聲明表示，Kim的指控並不屬實，且影片存在惡意剪輯。

觀察者網報導，Kim的微博帳號「@麗娜華的Mom」29日發文，指控知名英語老師前夫李陽會毆打女兒，還與「瘋狂英語」的成員一起言語威脅女兒，甚至稱動粗行為是「中國文化」，並警告女兒不准將事情告訴媽媽。Kim還指，李陽「一點都沒變」，「你的追隨者都是邪教成員」。

值得一提的是，這是kim時隔一年半才更新的微博，上一條微博發文是2019年底她稱自己「原諒」李陽家暴的爭議發文；當時，Kim解釋她說的「原諒」是指與自己和解，走出仇恨，展開新生活，而不是原諒李陽的家暴行為，她並強調暴力行為永遠是錯誤的。

瘋狂英語創始人李陽。（中新社資料照片）
瘋狂英語創始人李陽。（中新社資料照片）

這次的家暴指控，受害者換成了Kim與李陽的女兒。兩人育有三名女兒，2013年離婚後撫養權判給了Kim，但2019年Kim的「原諒說」發表後，李陽表示未來雙方將一起撫育孩子。

Kim在最新的貼文中說，女兒為了躲避美國的新冠疫情和仇亞威脅而回到了中國，結果小女兒李華卻遭到李陽毆打，還「侵入」了李華的手機。

Kim怒斥李陽與其瘋狂英語的成員們是「邪教領袖」和「邪教追隨者」，「十年前你打我，就說是中國文化。2021年，他們還在說『你不懂中國文化，李老師是我們的大師』。我希望所有的瘋狂英語的人了解現在中國有國際反對家庭暴力法律，你們是在崇拜一個犯罪的人」。

來源：YouTube

Kim還公布一段疑似是二女兒李娜偷拍的視頻，畫面有些晃動，但可以聽見背景音傳來疑似李陽的男聲暴怒狂吼著：「What happened？（發生了什麼事？）」。接著就傳出了肢體打鬥、物品掀翻的巨大響聲，一個女孩尖叫哭喊著，又有另一名女子衝進去怒吼著「What are you doing？（你在幹什麼？）You wanna kill me？（你是想殺了我嗎？）」，疑似是李娜進屋阻止李陽毆打妹妹。

「前妻指控李陽家暴女兒」的話題30日一度登上微博熱搜，網友對於視頻中歇斯底裡的家暴情景感到震驚，大罵李陽「死性不改」。

對於前妻的指控，李陽委託律師於8月31日就此事發布聲明稱，事件起因是李陽與前妻Kim在教育女兒方式上存在分歧，經律師多方查證後，該指控並不屬實，並指Kim發布的影片存在惡意剪輯。聲明並表示，個別網友擅自發布不實言論嚴重侵犯李陽名譽權，律師將依法維護李陽的合法權益。

家暴 中國 微博

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