遲未宣判…「女魔頭」勞榮枝殺人案 疑發現新罪行

江西省南昌市中級人民法院一審公開開庭審理勞榮枝涉嫌犯故意殺人、綁架、搶劫等罪一案。圖為庭審現場的勞榮枝。（中新社資料照片）

震驚社會的勞榮枝、法子英涉嫌合謀搶劫、綁架、殺人案，主涉之一的「女魔頭」勞榮枝2020年12月21日在南昌市中級人民法院受審，如今距離庭審結束已經八個多月，卻一直未迎來宣判時刻，引發社會議論；律師表示「應該是法院向上級法院部門申請延長了」、「可能發現了新的罪行」。

新安晚報報導，另有律師表示，勞榮枝案延期到現在還未判，可能有兩種情形：第一種是可能判處死刑或者有附帶民事訴訟的案件，以及發現有新的罪行，並且有特殊情況需要延時的，經報請最高人民法院批准；第二種是人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送移送人民法院後，開始重新計算審理期限。

犯罪情侶檔勞榮枝與法子英共謀，在1996年至1999年間，由勞榮枝在娛樂場所做陪侍小姐坐台，物色有錢人為作案對象，分別在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、綁架及故意殺人犯罪。案發後，勞榮枝使用「雪莉」等化名潛逃。2019年11月28日，逃亡20年的勞榮枝在廈門落網。

南昌市中院2020年12月21日一審，勞榮枝否認指控，稱未與法子英合謀，自己的所作所為是受法子英脅迫。勞榮枝還稱自己多次被法子英毆打，並為法子英數次墮胎 ，而墮胎當日還遭到了法子英的侵犯。她也曾多次向法子英提出分手，但對方不同意，還威脅要傷害她的家人。