遲未宣判…「女魔頭」勞榮枝殺人案 疑發現新罪行
震驚社會的勞榮枝、法子英涉嫌合謀搶劫、綁架、殺人案，主涉之一的「女魔頭」勞榮枝2020年12月21日在南昌市中級人民法院受審，如今距離庭審結束已經八個多月，卻一直未迎來宣判時刻，引發社會議論；律師表示「應該是法院向上級法院部門申請延長了」、「可能發現了新的罪行」。
新安晚報報導，另有律師表示，勞榮枝案延期到現在還未判，可能有兩種情形：第一種是可能判處死刑或者有附帶民事訴訟的案件，以及發現有新的罪行，並且有特殊情況需要延時的，經報請最高人民法院批准；第二種是人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送移送人民法院後，開始重新計算審理期限。
犯罪情侶檔勞榮枝與法子英共謀，在1996年至1999年間，由勞榮枝在娛樂場所做陪侍小姐坐台，物色有錢人為作案對象，分別在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、綁架及故意殺人犯罪。案發後，勞榮枝使用「雪莉」等化名潛逃。2019年11月28日，逃亡20年的勞榮枝在廈門落網。
南昌市中院2020年12月21日一審，勞榮枝否認指控，稱未與法子英合謀，自己的所作所為是受法子英脅迫。勞榮枝還稱自己多次被法子英毆打，並為法子英數次墮胎，而墮胎當日還遭到了法子英的侵犯。她也曾多次向法子英提出分手，但對方不同意，還威脅要傷害她的家人。
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