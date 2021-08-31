投資糾紛？股東嗆聲後 恩施民企老董被撞命危

龍華階被撞命危，可能涉及投資糾紛。 （取材自百度百科）

湖北恩施州華龍總醫院董事長龍華階，8月30日晚遭華龍總醫院股東喻姓男子駕駛的越野車撞擊，身受重傷送醫搶救，醫院稱「情況危險」。外界猜測，此一事件並非單純的交通意外，可能涉及投資 糾紛，駕駛越野車撞人的男子日前曾稱在該民企投資致「傾家蕩產」。

上游新聞報導，受傷搶救中的龍華階，今年53歲，是恩施州知名商人，其產業版圖涵蓋茶葉、房地產 、醫院等。而開車撞人的喻姓男子，今年46歲，是宣恩縣珠山鎮人，華龍總醫院的股東。

喻男8月26日曾在朋友圈發布消息說：「不知不覺在華龍醫院又投資六年多了，雖然我不是大股東，但是對我來說已經是傾家蕩產的投入了，現在想起來已經後悔莫及，深深有一種被欺騙欺負的感覺。在此我特此致歉聲明，凡是給我借錢的親朋好友，您們借給我的就是一種信任，我必須還您們一個誠信。就是我有什麼意外，我都會安排好給您們的還款計畫！在此我給您們鞠躬致歉！」喻男隨後又在微信 群和微信朋友圈，公開辱罵龍華階，「你的行為是要付出代價的」。

喻男嗆聲「你的行為是要付出代價的」不久，就發生了開車撞擊龍華階的事件，引發外界聯想。據網傳的「突發事件信息111號」消息稱，事發當晚，恩施市110指揮中心曾接到群眾報警稱「我駕駛的越野車撞死人了」，而報警的人應該就是喻男本人。