網戀被詐17萬 她柔情反殺 釣騙子「男友」回國

張姓嫌疑人接受警方偵訊。(取材自微信)

江蘇省江陰市黃女士今年1月在網上認識了張姓男子，雙方很快成了「網戀」男女朋友。隨著戀情加溫，「男友」開始給她推薦所謂低風險、高回報的「投資 平台」。黃女士試著操作了幾次，嘗到小甜頭，隨後加大投資，一個月內投入17萬元。直至1月31日發現平台無法提現，而「男友」也突然把她拉黑了，黃女士恍然醒悟「被騙了」，立馬報了警。

黃女士墮入網戀陷阱，被詐17萬。（取材自微信）

現代快報報導，警方調查發現，這是一起典型的由境外詐騙 團伙實施的詐騙。可是讓警方都沒想到的是，就在他們立案偵查後沒多久，那個騙子「男友」居然又和黃女士聯繫上了，原來騙子「男友」是因為對黃女士產生了真感情，才違反詐騙團伙的「作業守則」，私自與黃女士聯繫。

警方把握機會，指導黃女士執行「反殺」計，乘機把人在土耳其的騙子「男友」釣回來。警方特別提醒「不要太過激進，表現得坦然一點，爭取跟他形成一個穩定的交流。」經過幾個月的「交往」，在「女朋友」的柔情攻勢下，騙子「男友」放鬆了警惕，流露出想要來江陰跟黃女士「奔現」的意願。

警來認這是一個絕佳的抓捕機會，於是將計就計，指導黃女士以疫情防控、不方便離開本地為由，要求嫌疑人到江陰見面，並安排住在江陰市公安局城中派出所轄區的酒店。8月10日，在騙子「男友」抵達江陰後，警方隨即使用黃女士微信 要求他進行核酸檢測，並在他返回居住旅館時將他抓獲。

報導指出，落網的騙子「男友」是個詐騙新手，詐騙完黃女士這麼大一筆錢之後感覺於心不忍，加上和黃女士「網戀」了這麼長時間，覺得兩人有一點感情基礎，於是最後記下了黃女士的微信號，瞞著詐騙團伙私自與「女友」聯繫。「她當時已經投了17萬進去，我就覺得17萬已經夠多了，好了，不要再投了。我覺得挺對不起她的，內心還是挺抗拒這件事的。」騙子「男友」說。