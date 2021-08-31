找漂亮女僕陪玩桌遊 西安17歲男暑假花光30萬留學費

有漂亮女孩陪玩遊戲的「女僕桌遊」消費近1萬7000元人民幣。（取材自華商網）

西安高三畢業生小王，原本即將踏上出國留學之旅，可他在暑假裡，居然把30萬元（人民幣，下同）學費「瘋狂」地消費一空，消費項目包括桌遊、酒吧、KTV、吃飯以及購物等等。

華商報報導，家長王先生說，自己家住榆林，是普通的工薪階層，孩子在西安一家中學上學，高考 結束後準備出國留學，因為留學要驗資，錢必須存在學生名下，5月份就給孩子辦卡存進了30萬元，學校也已經確定好。高考結束後，孩子在西安住了一段時間，最近回榆林，他發現孩子穿的鞋不是普通款式，一問說一雙鞋子8000元，當時就驚住了，隨後發現準備上學銀行卡裡的錢卻轉不出來，再仔細一查，原本卡上的30萬學費已經所剩無幾。

王先生把孩子最近三個月的銀行卡支出打印了出來，足有厚厚的一本冊子，四、五十頁之多。密密麻麻的消費涉及的項目非常之多。

其中，在南稍門中貿廣場一家名為「女僕桌遊」的店裡消費了大約1萬7000元，去了五、六次，最高一天就消費了6000多元。問孩子都幹了什麼，說就是有漂亮女孩陪著玩遊戲。

在王先生打印的銀行卡消費紀錄上，有關「女僕桌遊」的消費支付時間都是晚上，有的是晚上11時多。「究竟玩的什麼遊戲，一天就能花六、七千元？」王先生很不能理解，而且他說自己孩子是8月底的生日，這些消費都發生在7月初，當時他17歲，屬於未成年人，商家不能這樣不負責任，他認為商家有誘導未成年人消費之嫌，應該全部退還消費金額。

據報導，記者實際走訪該「女僕桌遊」店，裡面除了一位男店長，其他都是年輕女孩，打扮時尚靚麗，有幾位穿著年輕人中流行的「洛麗塔」服裝。

一位女店長解釋說，對於家長的心情能理解，但他們證照齊全、明碼標價，王先生的兒子看起來像20來歲，當時也不知道他是未成年人。桌遊是一種健康益智遊戲，有的需要幾個人玩，所以小王就消費了「女僕助教」陪玩，收費是一個助教1小時100元，有一天小王找了四個助教陪玩了10個小時，所以收費4000元，還有一些比如添加微信 一位500元，以及女僕打賞的費用，單次888元。這些消費在王先生打印的紀錄裡都能看到。

家長找過來之後，店裡本著人道主義，願意退5000元，家長不接受。「工作 人員提供了陪玩服務，總不能把錢要回來吧。」店長表示也很委屈，王先生的孩子是個正常人，都是自願消費，明碼標價，桌遊並沒有規定說18歲以下不能玩，也沒有強制誘導，店裡也有成本，憑什麼就該全部還了？

華商報記者在銀行卡消費紀錄上看到，除了女僕桌遊的大額支出外，還有粉巷一家酒吧，孩子給家長說是同學介紹去的，幾次消費花了2萬多元。還有一個KTV，買酒花了3萬多元，店方已經把錢全部退給王先生了。

「都是些高消費，酒吧KTV桌遊買衣服鞋子，還有看話劇、吃飯、按摩店辦卡、住酒店。」王先生苦惱地說，他現在就是一家家找這些高消費的娛樂場所，希望商家如數退還費用。他也沒想通孩子怎麼會這樣，孩子比較內向，平常學習成績也不錯，日常消費也不高，家裡並不太給零花錢，怎麼就會突然消費大爆發，幾乎在一個月裡就花光了30萬？原本馬上就該出國上學了，到哪兒再湊這留學費用？