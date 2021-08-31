山東醉漢凌晨街頭亡 好心照料的同事為何被告上法庭

山東一名醉酒男子凌晨街頭身亡，家屬認為，隨行者沒有盡到勸誡、安全管護和救助義務，便將四人告上法庭。(取材自上海法治報)

山東一名孫姓男子下班後和幾名同事相約飯局並飲酒，未料，翌日凌晨卻被發現死在街頭。孫男家屬隨後以沒有勸誡阻止孫男飲酒，導致其醉酒，將四名同事及領導告上了法庭，要求他們承擔賠償。

上海法治報報導，孫恆、劉鵬、牟密三人是同事，所住宿舍也同在一間小區。去年2月一天，幾人下班後相約燒烤店吃飯。席間，孫恆和劉鵬兩人喝了一斤半38°的白酒，牟密沒有喝酒。

晚上9時許，三人酒足飯飽後一起散步回員工宿舍。酒精作用下，孫恆在宿舍樓下鄰居發生爭執，劉鵬給公司經理陳濤打了電話，請他來現場處理。

晚上11時許，陳濤讓寧龍開著車來到了員工宿舍，看到了醉酒後的孫恆正在宿舍裡大聲吵鬧。為了不影響其他人休息，陳濤決定將孫恆帶回自己家中。

寧龍開車帶著二人來到陳濤所住小區，將其安置在一間臥室中。在安撫好孫恆躺在床上後，寧龍還將孫恆的手機 放在其躺著的枕頭下方。

凌晨一時許，兩人終於將孫恆安頓完畢，寧龍自行離開，陳濤也到另一個房間中休息。

夜間，陳濤起身上廁所，發現原本躺在床上的孫恆不見了。但陳濤並沒有放在心上，也沒有尋找，而是返回房間睡覺。

翌日凌晨，孫恆被發現躺在一路口的機動車道內，身體遭車輛碾壓，大出血而死。

事後，孫恆的家屬將劉鵬、牟密、陳濤、寧龍四人告上法庭。

孫恆家屬認為，四名被告在飲酒期間及醉酒後沒有盡到勸誡、安全管護和救助的義務，沒有確保孫恆的人身安全。此前，孫恆家屬起訴了肇事方與保險 公司，法院判定對方承擔90%的賠償責任，共計125萬餘元（人民幣，下同）。如今，孫恆家屬要求劉鵬等四人承擔剩餘10%的連帶賠償責任，賠償23萬元。

法院審理認為，與他人共同聚餐飲酒的行為屬於社交層面的情誼行為，飲酒者作為完全民事行為能力人，應當預見到喝酒後可能產生的風險，應對此自行擔責，同飲者如果沒有過錯則不應承擔賠償責任。

最終，法院判定劉鵬、牟密、陳濤、寧龍四人對於孫恆的死亡不具有過錯，四人的行為與孫恆的死亡之間不構成法律上的因果關係，不應承擔民事責任。