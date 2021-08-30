人乳滋補？「成人奶媽」亂象頻生 躺懷裡吸1次1500

網路上可以搜尋到出售母乳的資訊。（取材自澎派新聞）

2013年開始，中國 陸續開設多家「母乳庫」，透過志願者「愛心媽媽」捐贈的方式，儲存母乳分配給需要的嬰兒。然而也有不少地下母乳交易市場，有買家迷信偏方，認為人乳可滋補，還有「成人奶媽」以一次1500元（人民幣，下同，約231.7美元）的價格，現場向成人客戶出售新鮮人乳，甚至讓客戶躺在懷裡親餵人奶。

澎湃新聞報導，一名陳姓媽媽三個月前生下孩子後奶水比較多，會將多餘的人奶裝入100毫升的母乳儲存袋中，再以每包15元在二手交易平台中出售。

中國已有多家「母乳庫」，圖為秦皇島市婦幼保健院醫護人員在公益母乳庫查看愛心母乳。(新華社)

在「閒魚」平台上的「冷凍人乳」一包約為數十元人民幣。（取材自澎派新聞）

另一名何姓媽媽則稱，一年前孩子出生後，她開始在網上賣人乳及母乳皂、母乳乳霜、母乳布丁等相關製品。同樣透過網路社群 販賣，並偽裝成肥皂、乳霜、母乳儲存袋等物品。

不過中國母乳交易市場除違法外，更存在衛生隱憂更有涉及色情的嫌疑。

據報導，而為了得到「新鮮人乳」，也開始有「親餵母乳」、「現擠人乳」等「奶媽」服務，一名20多歲女子透露，她的顧客多為成年男性，喝人乳是為了「補身體」，客戶一般每月喝4次左右，但有時也會換別的奶媽。

早至2013年，「北京 晚報」就有記者調查發現，母奶成深圳高端圈內的時尚營養品，「直飲人奶」在深圳富豪圈中流行，奶媽業務已拓展到成人消費群，需求超過預期。

但除了「人乳」對成年人的功效缺乏證明之外，「成年奶媽」的交易也因涉及色情服務而觸法，需負擔行政和刑事責任。

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