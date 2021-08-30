「對錢沒感覺」…寧波男瘋賭球 1年內輸600萬

醫師說像小李這種情況，專業的疾病名稱叫「賭博障礙」，必須針對患者病情，制定系統性個體化的治療方案。（取材自寧波晚報）

寧波市男子小李（化名）對網路賭博上了癮，不到一年輸掉了600萬元（人民幣，下同，約92萬美元），家人發現時已經負債累累，只能把他送到醫院治療。

北京 日報報導，30歲的小李有一份穩定、體面的工作 。去年疫情 期間，小李因為不能外出，開始嘗試網上賭球打發時間，有賺有贏，不過投入不大。去年9月開始，他好幾次投入幾百元都能贏到幾千元，讓他覺得與工作相比，還是賭博來錢快，有點興奮。

嚐到甜頭後，小李賭球越來越頻繁，賭博金額也從最初的幾百元發展到一次下注幾萬元，「賭球的時候，我感覺錢就是個數字，像玩遊戲一樣對錢沒感覺」。後來小李輸多贏少，家裡的積蓄用光了，就找親友借、信用卡套現。親友借的錢也虧了，他就更想翻本，越陷越深。到後來他甚至賣掉房產以換取賭球的本金，短短10個月時間，小李已經輸掉了600多萬元。

因為債台高築，債主經常找上門來，小李所在的單位也知道了。父母焦躁、不解，愛人傷心欲絕，家庭處於破碎邊緣。無奈之下，小李的家人求助心理醫師。

經過一個月多的藥物治療、心理治療配合家庭治療等綜合治療手段，如今小李已康復出院。小李對戒除賭癮充滿了信心，他還表態要努力賺錢還債，好好過日子。