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打擊金融「黑嘴」 喜投網第一大股東黃生被批捕

中國新聞組／北京30日電
「喜投網」三巨頭被捕。（取材自喜投網官網）
「喜投網」三巨頭被捕。（取材自喜投網官網）

國家網信辦27日宣示封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、造謠傳謠的自媒體帳號。全網粉絲超500萬的金融大V黃生等人，因涉嫌非法吸金已被批准逮捕；黃生是「喜投網」第一大股東，喜投網目前待償充提差本金高達6.62億元（人民幣，下同，約1.02億美元）。此外，多次聯合「黑嘴」非法獲利的「牛散」方奕忠、微博大V徐曉峰等也傳出被整治。業內認為，針對金融「黑嘴」的「掃黑風暴」已展開。

來源：YouTube

中國基金報報導，26日，深圳市公安局福田分局通報指出，警方已於18日正式批捕黃生。經調查，黃生持股62.48%的喜投網，待償充提差本金高達6.62億元，涉及人數達到5635人；平台已對付出借人金額6.59億元，涉及人數6068人。涉嫌非法吸收公眾存款。

值得注意的是，7月5日早上9點55分，喜投網剛發布了開展兌付的通知。當天10點23分，黃生就在微信群裡對外宣稱已完成100%兌付，但隨即於7月15日被警方通報「打臉」。通報表示，警方於7月13日對平台股東黃某、古某，高管張某共三人採取刑事強制措施。當天凌晨，黃生運營的自媒體「黃生看金融」還推送了一篇關於歐盟圍剿俄羅斯的文章。此前，黃生就已因喜投網涉嫌非吸案而被限制出境。

公開資料顯示，黃生畢業於北京大學法學院，在喜投網網站上，他擁有「喜投網董事長」、「中國知名投資人」等頭銜。根據喜投網網站介紹，黃生擁有六年商業銀行、七年PE投資併購經驗，曾任職金融機構，長期在多家電視台任財經評論嘉賓。

根據7月12日的新榜排名，「黃生看金融」微信公眾號在財經類自媒體中排名第15名，粉絲超200萬；在新浪微博平台上，「黃生看金融」粉絲達324萬。報導說，黃生能吸引到這麼多粉絲，主要是他通過罵美國，打造了一個仇美愛國者的人設，「愛國爽文」一經炮製，追捧的人無數。他也因此收穫了不少「小粉紅」用戶。除了打賞之外，黃生還給自己的P2P平台引流。

此前，國家網信辦宣示，自27日起開展清朗·商業網站平台和「自媒體」違規採編發布財經類信息專項整治。不僅黃生被抓，「牛散」方奕忠也因涉嫌「搶帽子」操縱證券市場獲利巨大被浙江公安逮捕。坐擁超400萬粉絲的微博大V徐曉峰的微博也從7月7日後不再更新。

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