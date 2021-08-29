「菜裡有蟑螂」…3天詐9家名餐廳 得手5400元

年輕男女一落座就點了滿滿一桌子菜。（取材自半島都市報）

世上有這麼巧的事？這對年輕男女走到哪家餐廳用餐，哪家餐廳的菜裡就有蟑螂？

來源：YouTube

半島都市報報導，青島某知名餐廳日前來了一對年輕男女客人，兩人一落座就點了滿滿一桌子菜。忽然間，男子招呼服務員過來，然後從菜裡撈出兩隻蟲子，「你菜裡有蟑螂！這怎麼回事？ 」店家為了保護聲譽，只好道歉賠償。

事情落幕，老闆卻愈想愈不對勁，發到群裡一提，乖乖不得了，跟他有一樣遭遇的餐廳飯館還真不少；再一看視頻，更不得了，怎麼連吃出蟑螂的人都長一個模樣？

場景轉到另一家知名餐廳，還是那一男一女，同樣的又吃出了蟑螂；但這次不同的是，店家報警了。民警趕到現場時，男顧客還在和老闆高調理論，但一轉頭看到民警，馬上神色轉為慌張，不但囂張氣焰不見了，還想乘機開溜。

民警隨後在男子的身上搜出多隻死蟑螂，男子低下了頭，認了。

男子承認在飯菜裡投放蟑螂用來敲詐。（取材自半島都市報）

報導指出，黑龍江30歲姓趙男子，在網上看到惡意在飯菜裡投放蟑螂敲詐事件而獲得「啟發」。在當地購買了蟑螂，帶著女友去飯店用餐敲詐勒索，嘗到了甜頭。隨後帶著女友來到青島，用同樣的手段，專挑知名餐廳下手。自8月17日以來，以這種方式三天敲詐勒索了九家知名餐廳，共計得款5400餘元。