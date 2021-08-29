醫美診所鬧糾紛 貴陽女要看證件 「院長」龜縮廁所4小時

羅女士表示做項目的時候，這位「肖院長」有些不正常。（取材自瀟湘晨報）

貴陽一家美容診所爆出醫療糾紛，有位女子進行臉部微整手術後覺得疼痛，要求診所出示醫師的執業資格證，沒想到雙方爭執之中，負責手術的「院長」竟躲進女廁四小時，最後只好報警處理。

瀟湘晨報報導，羅女士日前在貴陽一家醫療美容診所進行「臉部年輕化」微創手術，將藥物植入皮下脂肪，以達到讓皮膚年輕的效果。羅女士表示，診所推薦肖院長為她手術，並稱肖院長是權威專家。

羅女士表示，醫師注射後她覺得有點痛，於是要求診所給她看施打了什麼藥物，「診所拿一個盒子給我，我拿起來看，對方就和我搶這個藥物，我把藥摳出來了，就在這個過程中，院長就跑了。」

羅女士說，為她做手術的那位醫師，躲在女廁所裡。（取材自瀟湘晨報）

羅女士說，她一萬多元人民幣進行微整，卻不見院長配戴工作 證，堅持要求診所出示醫師的執業資格證；但美容診所主管表示，「老闆在上海出差，我解決不了這個問題。」而肖院長躲進女廁一躲就是四小時，遲遲不肯出面。

據報導，記者撥打電話向負責人求證，負責人表示目前人在上海出差，不方便提供「肖院長」的相關資料，強調肖院長有相關醫療資格證，只是店裡的工作人員找不到，只能等她回貴陽後再進行處理。

雲巖區衛監局人員到場後表示，有身分證就可以在網上查到醫師有沒有資格證。肖院長事後在眾人勸說下終於被人從廁所攙扶出來，她表示自己身體不舒服，不便回答執法人員問題，執法人員在現場勘驗後表示，等到肖院長清醒後，他們將做進一步的調查。