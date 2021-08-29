杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

浙江杭州男子小陸與安徽阜陽女網友小楊網戀3年，女方一直以家教嚴、父母反對為由沒有見面，再派出姑媽以考察人品名義住進小陸家，一住就是三年。以結婚為目標交往的小陸不但悉心照料女友的姑媽，三年來還轉帳人民幣十多萬（約逾1.5萬美元）給女友，直到上星期，幫姑媽修手機 才發現，原來「姑媽」就是女友本人，憤而報警。

綜合香港01、廣州日報報導，近日，杭州公安 破獲一起騙案。2017年9月，28歲的杭州男子小陸在網路上認識了女子小楊，並發展成戀人關係。2017年11月，小楊告訴小陸自己被家裡人逼婚相親，想離家出走。小陸立即趕往阜陽，想要帶她遠走天涯。

來源：YouTube

據報導，然而小陸在阜陽足足待了一個月也沒有見到女友，因女友都以被家人逼相親關在家中為由拒絕見面。

2018年，女友稱其姑媽到杭州散心，順便考察一下小陸，讓其好好照顧。小陸熱情地接待了對方，並將其安排在家中居住，46歲的姑媽一住就是三年。許某一邊幫小陸打理二手網店生意，一邊充當小陸與小楊的聯絡員。

許某告訴小陸，自從上次鬧離家後，小楊被家裡人看得更嚴了，所以每次打電話都需要許某先聯絡安排，再由侄女小楊打給小陸，而且為了避嫌，許某要求小陸每次需要離開屋內，去地下室或者車內等無人的地方接聽。

對於這一奇怪要求，小陸也沒有懷疑，覺得只要能聽到女友的甜言蜜語就滿足了。

在三年戀愛過程中，小楊要求小陸每月給其轉錢作為未來二人結婚的儲備金，見女友打算與自己結婚，小陸欣然同意，三年內，總計轉帳十幾萬元給小楊。

今年8月20日，女友姑媽許某的手機保護膜破了，小陸主動幫其拿去貼膜，無意間看到微信 聊天紀錄，才發現自己朝思暮想卻從未見面的女友與同一屋簷下生活了三年的姑媽許某竟是同一個人。苦惱數天後，前往報警。目前許某已經被捕。

許某向民警承認侄女小楊這個人物是自己虛構的，小陸轉帳的錢財也被其私下花掉了，這樣做只是為了精神上的寄託。

且民警在查證時發現許某有多個微信帳號，扮演著家庭不幸的二胎媽媽、涉世未深卻對婚姻充滿悲觀的年輕姑娘等眾多女性角色，與數個男子存在「戀愛關係」。在許某被警方抓獲的當天，還有一位癡情的男子不停地給許某發信息，希望許某接受他的愛意……。