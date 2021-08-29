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中下一步查港台藝人政治立場 網友：有幾個火了好多年

中國新聞組／北京29日電
網傳下一步清查對象是香港、台灣藝人。（取材自微博）
網傳下一步清查對象是香港、台灣藝人。（取材自微博）

中國大陸官方近期出手「清理演藝圈」，有傳聞指出，大陸官方下一步已經盯上香港、台灣藝人的政治立場，有網友爆料清查的對象有紅了好多年的。

微博上瘋傳，有網友爆料「港台藝人zzlc重點在查了」，當中的zzlc是網友對於「政治立場」的拼音縮寫，爆料文中進一步提到：「有幾個火了好多年的，危。」

對此不少網友表示贊同，「不歡迎兩面三刀的藝人」、「早該查了」、「永遠不要相信港台藝人的政治立場」，但也有網友坦言，有些港台藝人明明沒什麼證據就被定罪。

事實上，台灣藝人常捲入兩岸敏感話題，日前小S發文替東奧代表選手加油，因內容提及「國手」二字，被網友指搞分裂、辱華，慘遭洗版出征，更一口氣丟掉四個代言，事後她在微博發文寫下「我不是台獨」表達立場，卻再一次引起大陸、台灣網友反彈。

中國大陸官方27日發布「清朗行動」，列出以下10條新規定：取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕資訊、清理違規群組版塊、不得誘導粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與、規範應援集資行為。

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