中出重拳治飯圈 日網友：該學習

中國 國家網信辦連續出重拳治理「飯圈」亂象，取消明星藝人榜單、嚴禁呈現互撕、禁止彈窗推送八卦緋聞等多項措施，此新聞登上雅虎日本 網站首頁，日本網友熱議，「日本也該學習學習，這個榜那個榜，早都煩死了。」

據觀察者網報導，赫芬頓郵報日本版27日報導中國取消明星藝人榜單一事，稱中國對粉絲為藝人花錢應援的「粉絲經濟」進行限制，這條新聞因而登上「雅虎日本」的首頁，引發網路熱議。

報導指出，在評論區裡排在前列的高讚評論，幾乎全都是日本網友對「取消明星藝人榜單」的拍手叫好之聲，他們還表示日本也應該學習學習。有人說：「日本也需要一些規制，各類榜單排名都由經紀公司的實力決定，也不是沒有被操縱的感覺。」有人說：「希望在日本也能推行，排行榜本身毫無意義，購物網站上那些**排名第一之類的榜單也不要做了……根本沒參考價值。」

更多的網友稱讚中國作法，指出要贊成中國，並指日本令人懷疑的人氣投票 排行榜和總選舉，這方面的規制，還是中國做得好，不少人高呼日本也應該學習學習，真正有實力的藝人明星，即使自己不去宣傳營銷，也會有粉絲自發會去買CD，按道理自然就上了榜，而那些只是人氣投票和銷量榜單上成績好的歌曲，除了粉絲以外沒人知道。

日本網友表示，之所以禁止明星藝人榜單，不僅僅是因為中國給出的理由正當，還有這背後賣方促銷的內幕，不暢銷卻被媒體宣傳成十分暢銷的藝人和商品有很多，並且直指AKB48是鼻祖也是元凶。

報導稱，中國的「SNH48」女團就是照搬了日本「AKB48」女團模式，其營利來源包括劇場表演門票收入、專輯唱片及寫真集銷售收入以及粉絲在女團APP上的「禮物打賞」等各個方面。

而中國的粉絲文化引進自日韓，與之伴隨的「飯圈亂象」也自然難以避免。但由於自身體量、不完善的娛樂工業、迅猛發展的社交媒體等種種因素，中國的「飯圈亂象」似乎比日韓兩國來得更加凶猛和失控。

據報導，在國家網信辦要求取消明星藝人排行榜後，微博、抖音、快手均已撤下「明星勢力榜」等明星藝人排行榜，QQ音樂、網易雲音樂則對網路專輯售賣進行限購。