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前財長金人慶家中失火喪命 網疑死因不單純

中國新聞組／北京29日電
前財政部部長金人慶在家中被燒死。（新華社資料照片）
前財政部部長金人慶在家中被燒死。（新華社資料照片）

財政部部長金人慶住家27日深夜失火，金人慶被救出送醫不治。由於中國現任、前任高官近日接連傳出非正常死亡消息，金人慶的過世也引來揣測。有傳言稱金人慶是為祭悼亡妻燒紙錢時不慎引發火災，也有說法質疑起火面積僅2平方公尺如何能燒死人。官方則尚未公布死因。

央視報導指出，27日23時47分，北京市海淀區玉淵潭南路9號院19號樓1單元101室陽台書籍起火，消防部門於28日零時17分撲滅，過火面積2平方公尺，現場救出一名年老傷者，後送往復興醫院，經搶救無效去世。經多方核實，這名逝者為金人慶。

金人慶現年77歲，江蘇蘇州人，於2003年3月至2007年8月擔任財政部部長，2005年被世界銀行、國際貨幣基金組織年會評為「年度亞洲最佳財長」，2007年8月至2009年11月轉任國務院發展研究中心副主任（正部長級），於2009年「裸退」。

北京青年報報導，2002年10月，時任國家稅務總局局長金人慶在央視談及他1998年首次完成稅收增收人民幣1000億元（約154.5億美元）目標時落淚，不是為了完成任務特別高興，而是有感他的稅務幹部為此付出了非常大的艱辛。金人慶也曾當著攝像機鏡頭展示了自己的工資條，表示稅法面前人人平等。

財經網報導，金人慶做過心臟手術，需坐輪椅。火災起因是金人慶為10天前去世的妻子燒紙錢時不慎引發。不過據報導，7月23日，金人慶獻花哀悼逝世的前中國人民大學財政系主任陳共時仍能站立，並未坐輪椅。

有網民質疑，起火地點在陽台，而且過火面積僅2平方公尺，如何能燒死人？也有小區居民稱，並未看到火光也沒聞到濃煙。消防部門直尚未對外發布調查報告。

由於中國現任、前任高官近日接連傳出非正常死亡消息，金人慶的過世也引起外界關注。黑龍江省公安廳常務副廳長高德義日前在松花江水域被發現死亡，警方當時稱死者身穿游泳短褲，確認為溺水身亡。

中國 北京 財政部

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