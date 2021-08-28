聊城4歲女童遇橫禍 被2惡犬撕咬20分鐘大塊頭皮掉下

女童被狗咬傷面部、頸部、軀幹及四肢，全身多處出血。（取材自齊魯晚報）

山東聊城莘縣劉先生4歲女兒8月初在自家院子玩，卻遭鄰居家散養的兩隻大狗拉扯到外面的小樹林，整整撕咬近20分鐘；女童頭皮被撕咬掉3塊，臉部、頸頸及四肢傷痕累累，已動過三次手術，劉先生拒私下和解，希望狗主人接受懲罰。

據新聞夜航報導，劉先生回憶說，當時若非夫妻倆合力趕走，再晚一點女兒恐就沒命了，「孩子躺在地上，渾身是血，我把孩子抱起來的時候，孩子眼睛都要睜不開了，就喊了一句媽媽。」他還說，女兒疼得太厲周，連哭都沒有力氣了。

報導指出，劉先生描述看到女兒時驚心的一幕，「孩子頭皮被撕咬掉3塊，眉頭整個撕下一塊，耳朵咬掉一部分，大腿被咬掉一塊，脖子大腿腰部傷口都很深，後背也被咬傷…」一度擔心她活不了。他表示，「女兒才4歲，得狂犬病幾率不說，面容頭髮方面都是問題，短褲以後也不能穿，腰一點也不能露，影響的是孩子一生，精神身體都會承受難以想像的傷害。」

圖為6歲男童被惡犬撕咬事發地，孩子在廁所外被咬傷。（取材自齊魯晚報） 女童被兩隻惡犬追咬的監控畫面。（取材自齊魯晚報）

報導稱，多位商戶確認，咬傷劉先生女兒辰辰的兩隻惡犬，在8月23日曾撲倒撕咬另一名6歲男童。「狗很大，一直也沒拴。」附近一位商戶說，「狗的主人劉女士曾經來過醫院，但後來就沒再出現。」

劉先生說，狗的主人曾託村幹部送來1萬元人民幣想私了，直到事件被媒體報導後，狗的主人又通過當地派出所說可先出3萬元的費用，希望劉先生和解。報導說，劉先生表示，「目前醫院花費已逾人民幣11萬，後續孩子治療還不知道要花多少，我們沒簽字，也沒要這3萬。」「我就想要個公道，狗的主人難道不應該受到懲罰嗎？」

咬傷孩子的兩只惡犬為「狼青犬」和「馬犬」。狼青犬性凶猛，馬犬攻擊力強。兩種犬在多個城市被禁止飼養。

北京 市中聞（上海）律師事務所管委會委員，執行主任張玉鋒律師表示，本案涉及的傷人犬種為狼青犬、馬犬，已經被多地收入《禁養犬名單》，故本案飼養人承擔全部賠償責任應該爭議不大。依據刑法，犬隻飼養者一旦構成過失致人死亡罪，最高刑罰可達到有期徒刑7年。