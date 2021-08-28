我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

湖北柳林鎮暴雨奪21命究責 縣委書記遭免職

中國新聞組╱北京28日電
湖北省隨州市隨縣柳林鎮暴雨成災，並造成21人死亡、4人失聯。（取材自新京報）
湖北省隨州市隨縣柳林鎮暴雨成災，並造成21人死亡、4人失聯。（取材自新京報）

湖北隨縣柳林鎮日前遭遇極端強降雨，導致8000多人受災，並造成21人遇難4人失聯。據央視新聞報導，湖北省紀檢監察機關經調查，對履職不力、失職失責的相關責任人進行嚴肅追責問責，分別給予中共黨紀政務處分。

8月11日晚間8時至12日晚間8時，柳林鎮遭逢極端強降雨，24小時雨量達519毫米，最大6小時降雨量達463毫米。

報導指出，針對救災中暴露的思想麻痹、作風不實、防汛部署不落實、預警回應不及時、避險措施不到位等問題，湖北紀檢監察機關分別對相關責任人進行責任追究。

其中，隨縣縣委書記陳武遭黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職；隨縣縣委副書記、副縣長、代理縣長黃宗超，隨縣縣委常委、常務副縣長劉銀洲遭黨內嚴重警告、政務記大過處分，免去現任職務，按有關規定履行免職程序；柳林鎮黨委書記張長安遭留黨察看、撤職處分；柳林鎮黨委副書記、鎮長程立軍遭撤銷黨內職務、政務撤職處分。

隨州市及隨縣應急管理局、水利和湖泊局主要負責人，隨縣縣委縣政府相關責任人也分別受到黨內嚴重警告、政務記大過或誡勉等處分。責成隨州市委、市政府及其主要負責人等分別向省委、省政府作出書面檢查。

中共

上一則

中國疫苗施打突破20億劑次 近9億人接種2劑

下一則

柯瑞下周訪中國 將要求停止資助燃煤項目

延伸閱讀

暴雨又來…鄭州淹怕了 封隧道撤24萬人

暴雨又來…鄭州淹怕了 封隧道撤24萬人
鄭州再迎暴雨…有市民20天沒出門 有人千斤頂墊高車

鄭州再迎暴雨…有市民20天沒出門 有人千斤頂墊高車
河南繼續發布暴雨紅色預警 鄭州解除

河南繼續發布暴雨紅色預警 鄭州解除
暴雨又將至 河南高度戒備 啟動防汛Ⅱ級應急響應

暴雨又將至 河南高度戒備 啟動防汛Ⅱ級應急響應

熱門新聞

女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診