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日報銷40萬 前恆豐老董蔡國華貪103億 再判死緩

中國新聞組╱北京28日電
涉貪103億元人民幣的恆豐銀行前董事長蔡國華，二審維持死緩、終身監禁的判決。（取材自上觀新聞）
涉貪103億元人民幣的恆豐銀行前董事長蔡國華，二審維持死緩、終身監禁的判決。（取材自上觀新聞）

涉案103億元人民幣（約15.9億美元）的恆豐銀行原董事長蔡國華，在落馬近四年後，山東高院日前作出二審裁定，維持對其死緩、終身監禁的判決。據悉，蔡國華在任期每天報銷花費40萬元（約6.1萬美元），把公家銀行當私人提款機，令人瞠目結舌。

每日經濟新聞報導，中央紀委國家監委網站一篇評論文章稱，蔡國華的個人生活支出、家庭生活支出甚至僱傭保鏢等都明目張膽地在恆豐銀行報銷；其中，紅木家具一項就高達800多萬元，還曾幾次用公款租用公務機獵鷹7X到國外購買奢侈品；他把恆豐銀行當作自己的私人領地，架空行長。

據山東高法微信公號報導，二審審理查明：2014年至2016年，上訴人蔡國華在擔任恆豐銀行黨委書記、董事長期間，濫用職權，違規在恆豐銀行發放核心員工獎勵薪酬、推行員工股權激勵計畫，造成恆豐銀行損失共計人民幣8.9億餘元。

 2014年至2017年，蔡國華利用職務便利，單獨或夥同他人非法占有恆豐銀行公共財物，共計折合人民幣1018萬餘元。 2015年至2016年，擅自決定將恆豐銀行48億元資金以信託貸款形式轉入其個人實際控制的公司使用，進行營利活動，謀取個人利益。

2006年至2017年，蔡國華利用擔任中共沾化縣委書記、煙台市人民政府副市長、恆豐銀行黨委書記、董事長等職務上的便利，為青島海域投資有限公司、雲南實力控股集團有限公司、朱殿治等8家單位或個人，在銀行貸款、項目承攬、企業經營等方面提供幫助，索取或非法收受他人財物共計折合人民幣11.8億餘元（其中10.7億餘元係未遂）。

 2017年4月至8月，蔡國華在明知申請貸款項目不符合發放貸款條件的情況下，授意銀行工作人員違規發放貸款35億元，給恆豐銀行造成特別重大損失。

恆豐銀行外觀。（取材自21世紀經濟報導）
恆豐銀行外觀。（取材自21世紀經濟報導）

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