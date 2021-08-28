驚險一幕…杭州居民拉「人網」接墜樓女 有人彈開數米

女子從四樓掉落，剛好落在了眾人拉起的帆布上。 (視頻截圖)

「救命救命，我支撐不住了！」杭州市拱墅區長慶街道東清巷裡，深夜突然傳來呼救聲。一名女子兩條腿懸空掛在居民樓四樓窗戶外面，屋裡的男子站在窗戶邊用力抓住她的雙手喊「救命，快拉不住她了」。此時，附近商家、路人找來帆布相救，順利接住了墜樓的女子，撿回一命。

杭州日報報導，38歲的王建能、陳巧慧夫妻倆是便利店老闆，當時正和店員在店裡打包貨品。陳巧慧聽到外面吵鬧聲便出門去看，嚇了一跳：一個女人，就懸空掛在四樓窗戶外，上面一個人拚命喊，支撐不住了。

現場零星有幾個人圍過來。王建能見狀趕忙報警，隨後又和大伙試圖找東西去墊。陳巧慧從店門口一輛三輪車上找來一塊帆布，連同隔壁勾莊蔬果店老闆韓師傅快速跑到對面。

陳巧慧和老公拉起帆布，很自然地，路過的外賣騎手、便利店的店員老毛、勾莊蔬果店韓師傅以及其他幾位過路群眾，六、七人迅速拉起了帆布做好了接的準備。 女子落在帆布上，隨後又彈起來往外翻，將一位穿裙子的女人撞開數米遠，被監控拍下。(取材自杭州日報)

前後一分鐘不到，四樓的女子突然掉落，先是掉在三樓住戶的雨蓬上，隨後剛好落在了眾人拉起的帆布上。

監控拍下了這驚險的一幕：女子墜落前幾秒，不斷有路人加入救人隊伍，女子落在帆布上，隨後又彈起來往外翻，將一位穿裙子的女人撞開數米遠，直接摔在巷子裡馬路上。這位女子正是陳巧慧。

而墜樓年輕女子被這幾位商家拉起的帆布擋住了巨大衝擊力，沒有重重地直接摔在地上，倒地時意識還清醒，當時在喊肩膀痛。後經醫院檢查，該女子沒有生命危險，經醫院診斷是鎖骨骨折。

長慶派出所民警經過現場走訪調查 ，已排除刑事案件可能，墜樓原因還在調查。

據報導，陳巧慧事後回想：「當時這個事情，根本不存在考慮的，人已經掛在半空中了呀。你根本不要想危險不危險，就是趕緊找個東西去接她，救她。」

陳巧慧當天兩手手腕都有扭傷，左手上手臂也砸出了瘀青，「也就是點皮外傷嘛，我就店裡雲南白藥噴了三四天，差不多了。不過現在想想，是有點後怕的哦，那一下，沖擊力很大的，我想萬一接不住呢？萬一沒有這個帆布，怎麼辦......」蔬果店老闆韓紀全也不好意思多提救人的事情，說碰到了是誰都會去做的。