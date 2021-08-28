新聞眼／封殺「劣跡藝人」 另類「打土豪分田地」

趙薇傳與阿里巴巴有扯不清的關係。 (取材自微博)

繼整頓金融巨鱷、網路平台後，中國 這把大刀掄向演藝界，中國拿下這些「劣跡藝人」，應當也是另一種回應當前「縮減貧富差距」、符合民心的政治正確。

中國的影視圈複雜又黑暗，女藝人被「潛規則」，性侵 、吸毒等行為早已見怪不怪，過去娛樂圈中人，有了點錢買豪宅、開餐廳；現在的藝人成名後，不僅享受高人氣的光環，背地裡卻是結合政商快速累積財富。

這些「劣跡藝人」成名後其家族個個雞犬升天，開公司逃漏稅、搞陰陽合同，或以可觀的金錢，買網路水軍、操控輿論，再與大企業如阿里巴巴、騰訊、愛奇藝、新浪等捆綁，形成一整個巨大利益鏈。

過去娛樂影視產業順風順水的吃香喝辣，但部分言行舉止卻帶壞社會風氣，除趙薇與阿里巴巴扯不清的關係，獲利令人吃驚外，多起明星涉及的性侵案也讓人搖頭。

中國這波對藝人的大整頓，已不只是網信辦主導的「清朗行動」、廣電總局對「劣跡藝人」的封殺，還涉及對娛樂圈的陳年痼疾之整頓，當然也希望今後藝人能有正面表率，引導青少年走向正途。

面對許多吃不起飯，或辛苦一輩子才掙得一點錢的多數民眾而言，北京 當局此時重罰那些逃漏稅、權錢交易的藝人有著政治正確的考量，也會受到多數民眾支持，當然讓人聯想到近期的熱詞「打土豪分田地」、「共同富裕」的作法──拿回藝人過去以非法手段取得的不義之財，就是剛好而已。