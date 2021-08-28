史上最強監管 中國娛樂圈8月動盪不安、風聲鶴唳

2021年8月無疑是中國 娛樂圈最冷的夏天之一。繼吳亦凡 、張哲瀚、八歲男團天府少年團、李誕被罰、錢楓涉性侵等藝人爭議事件之後，中國大力整頓粉絲團和不當追星的「飯圈」亂象之際，知名女星趙薇 26日晚突被愛奇藝下架，另一女星鄭爽也因「陰陽合同」被追繳和罰款共2.99億人民幣（約4618萬美元）。

許多人這才意識到，中國娛樂圈正迎來史上最強監管。

不少網民27日一早起床，想看「環珠格格」找不到了，搜尋趙薇關鍵字也見不到她的名字，出道27年、作品無數的影后趙薇彷彿從此不曾存在。不僅趙薇，高曉松等明星也被列入網傳的「劣跡藝人名單」，原因疑是「汙點太多」，據傳後續還有一票藝人被排進了整治名單。一時之間，全網風聲鶴唳。

據部分媒體報導，這是官方強力整頓清理劣跡藝人的行動，範圍之大，力道之強都是娛樂史上罕見，而且溯及既往，只要踩到監管紅線，不論藝人再紅、作品再賣、粉絲再多，一律都沒得商量，被迫要一夕蒸發。

為何中國官方這次肅清娛樂圈下手如此之重？這最早應源自於飯圈亂象，尤其日前吳亦凡因涉嫌強姦罪被批准逮捕後，大批粉絲不僅連夜守在看守所外，甚至還串連「劫獄」、「劫法場」，粉絲盲目追星的行為簡直毀人三觀，讓多家官媒怒批「走火入魔」。

官媒人民日報並進一步評論指出，飯圈亂象背後的一些資本，「他們眼中只有利益，對藝人劣跡睜隻眼閉隻眼，甚至幫忙遮掩，風波過後仍將種種資源奉上，成為畸形『飯圈文化』的金主」，呼籲強力整頓資本主義操盤手。果然沒多久，官方出手了，這也是對過度介入娛樂圈的資本家一個嚴正的警告。

中國官方這記重拳，已使娛樂圈動盪不安。對照官方近日同時對互聯網也祭出多項監管、處罰措施顯示，娛樂圈若不整肅，可能危及的是社會穩定，官方必須讓一些「非常任性地揮霍影響力的人」在公眾面前摔大跤，治治他們的任性和傲慢，才能營造一個乾淨的娛樂市場，才能維穩。