「很後悔和愧疚」 鄭爽道歉：將克服困難補繳稅

鄭爽自從代理孕母事件後禍不單行，又被爆出逃漏稅遭罰款。(取材自微博)

女星鄭爽 因逃漏稅27日被罰2.99億人民幣（約4618萬美元）罰款，同日公開發表致歉信，「我非常的後悔和愧疚」、「將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款」。

來源：YouTube

網易娛樂報導，鄭爽在信中說：「此時此刻，我非常地後悔和愧疚。在配合稅務機關的調查過程中，我了解到，由於個人財務知識缺乏、法律意識淡薄，我沒有嚴格按照國家稅收徵收管理的要求繳納稅款，還由此產生了惡劣的社會影響。在此，我誠懇地向國家、社會、關心我的朋友們道歉。稅務部門依法對我作出了行政處罰的決定。我接受這一決定並承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。」

她說：「出道十多年，我有幸跟隨著國家影視行業蓬勃發展的腳步實現了自己演員的夢想。我深知，我的每一步成長都離不開國家的培養；身為公眾人物，我獲得的一切都來自於大家的關注。我會從此事件中吸取教訓，以後定將嚴格遵守法律，不再辜負粉絲的關心、社會的關注。」

她表示，「這次的教訓將會是我一生長鳴的警鐘，告誡我必須時刻審視我自己，不僅做一名遵紀守法的公民，更要用更高的要求約束自己。我不會推卸責任，自己犯的錯就勇於面對，望大家能繼續監督我、鞭策我！最後，再次和大家說聲對不起！請接受我發自內心的歉意！」

另據人民日報客戶端報導，最近，演藝界「爆雷」不斷。想走演藝這條道路，就得時刻繃緊法治弦，否則一旦觸碰法律和道德的紅線，也就到了演藝之路的「終點線」。另外央視評鄭爽偷逃稅被罰事件指出，誰膽敢偷逃稅，誰就得付出沉重代價。