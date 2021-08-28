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「空手套白狼」 趙薇金融版圖爭議高

中國新聞組／北京28日電
趙薇與丈夫黃有龍。(中新社資料照片)
趙薇與丈夫黃有龍。(中新社資料照片)

曾憑藉「還珠格格」走紅的趙薇，除了娛樂圈受肯定，她在金融投資領域上的布局也甚廣。據報導，趙薇在14家企業任法人代表、高管或股東。但她也歷經「空手套白狼」、投資者索賠、被凍結股權等爭議。

BBC報導，據天眼查顯示，趙薇在14家企業任法人代表、高管或股東，其任法人的三家公司中一家狀態存續，一家已註銷，還有一家上海欣藝文化傳播有限公司是吊銷、未註銷。此外，趙薇還擔任北京普林賽斯文化傳播有限責任公司股東，這家公司旗下藝人張哲瀚近期因在日本靖國神社拍照而廣受批評並退出演藝圈。

與外界認為的「劣跡藝人」不同的是，趙薇在2018年因為在資本市場的操作而被證監會處罰。這筆違規交易，涉及趙薇和丈夫黃有龍，以及2016年11月成立的龍薇傳媒。這家公司法定代表人為趙薇，註冊資金只有200萬元，成立一個多月後，就於2017年著手收購市值達100億的萬家文化的29.135%股份，涉及約30億元人民幣(約4.6億美元)。

收購消息一出，趙薇的名字就成為焦點，交易一旦達成，趙薇將成為中國演員控制上市公司第一人。中小股民紛紛買入萬家文化，股價短時間內連續上漲。反常操作引起中國證監會注意，發函要求趙薇說明巨額資金來源。

趙薇回覆稱，自有資金6000萬元，個人信用擔保向西藏銀必信資產管理有限公司及金融機構各借款15億元。這意味著，趙薇出資6000萬元，借貸30億元，完成對一家100億元市值公司的控股。槓桿率超過50倍，被中國媒體批為「空手套白狼」。很快這場交易因未獲金融機構等批准而以失敗告終，龍薇傳媒宣布放棄控股。

趙薇全身而退，股民卻因萬家文化股價暴跌損失慘重。證監會也對趙薇及其丈夫黃有龍處以30萬元罰款，且五年內禁入證券市場。

趙薇 中國 投資

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