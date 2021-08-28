勾結阿里系? 趙薇被翻出7大罪狀 傳已失聯

女星趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(Getty Images)

知名女星趙薇 竟被列入「劣跡藝人名單」，演藝作品遭下架，多個影視網站均刪去她的名字與作品。趙薇因為啥原因一夕「被消失」?外界猜測，趙薇可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲 有關係。更有娛樂圈人士爆料，趙薇已經失聯。

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香港經濟日報報導，2014年底，趙薇夫婦斥資約25億元，對「密友」馬雲的投資，買入阿里影業9.18%已發行股本，成為公司第二大股東，2015年4月，阿里影業大漲，趙薇夫婦獲利44億港元(約5.6億美元)；一個月後，趙薇夫婦減持部分阿里影業的股票，套現近10億港元。這筆投資也是「娛樂圈女股神」最出名的戰績之一。

另據法廣網引述雅虎新聞報導，據稱這次趙薇出事，坊間揭發出有「辱華等七大罪狀」，有分析指主因是「勾結阿里系」，與阿里巴巴創辦人馬雲關係密切，富商老公黃有龍與政商過從甚密。近日浙江倒台了很多人，落馬的杭州市委書記被指於數年前曾與馬雲一起力保趙薇。有言論稱「辱華大使沒有杭州那些靠山給你撐腰早就倒了」。

男星張哲瀚被指辱華，除了他在日本 乃木神社舉辦的婚禮，還與日本反華分子戴薇夫人一起合照，並參觀靖國神社，而戴薇夫人曾否認南京大屠殺。巧合地，趙薇就是張哲瀚背後的老闆。

趙薇同時被翻出20年前身穿日本軍旗印花連身裙拍攝雜誌照片辱華。據報近日已被列為「劣跡藝人」遭官方封殺，事後黃曉明、李冰冰、楊冪等立刻狂刪與趙薇合照。

除了穿日本軍旗拍照，趙薇2016年開戲「沒有別的愛」劇中男主角被指是台獨分子，女主角亦支持參拜靖國神社。趙薇被批評拍「台獨電影」替「辱華鬼子」賺錢。

趙薇後來轉型金融才女，但最終被揭發曾以空殼公司收購上市公司，對股市造成不良影響，被公開認定五年內不適合擔任上市公司董監高，屬中央銳意改革市場下的壞分子。

近年中國打擊娛樂圈暴利，今年初已傳出趙薇被凍結數百萬股權 ，藝人紛紛註銷公司，女藝人鄭爽遭查逃稅案被罰，有指對趙薇再出手是殃及池魚。

十多年前趙薇被指用惡勢力以大欺小，欺壓萬惠一家，個中真假至今謎團未解；趙薇後來更爆出疑指使人毆打孕婦，形象早已破產。

據報導，以上「七大罪」，有幾條至今趙薇都未公開回應過，有業內人士指趙薇根本無法駁斥。

網易娛樂更引述網上知情人爆料稱，如今趙薇已經失聯，圈內沒有人能聯繫上趙薇，而這位知情人被指向女星袁立。