我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

勾結阿里系? 趙薇被翻出7大罪狀 傳已失聯

中國新聞組／北京28日電
女星趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(Getty Images)
女星趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(Getty Images)

知名女星趙薇竟被列入「劣跡藝人名單」，演藝作品遭下架，多個影視網站均刪去她的名字與作品。趙薇因為啥原因一夕「被消失」?外界猜測，趙薇可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。更有娛樂圈人士爆料，趙薇已經失聯。

來源：YouTube

香港經濟日報報導，2014年底，趙薇夫婦斥資約25億元，對「密友」馬雲的投資，買入阿里影業9.18%已發行股本，成為公司第二大股東，2015年4月，阿里影業大漲，趙薇夫婦獲利44億港元(約5.6億美元)；一個月後，趙薇夫婦減持部分阿里影業的股票，套現近10億港元。這筆投資也是「娛樂圈女股神」最出名的戰績之一。

另據法廣網引述雅虎新聞報導，據稱這次趙薇出事，坊間揭發出有「辱華等七大罪狀」，有分析指主因是「勾結阿里系」，與阿里巴巴創辦人馬雲關係密切，富商老公黃有龍與政商過從甚密。近日浙江倒台了很多人，落馬的杭州市委書記被指於數年前曾與馬雲一起力保趙薇。有言論稱「辱華大使沒有杭州那些靠山給你撐腰早就倒了」。

男星張哲瀚被指辱華，除了他在日本乃木神社舉辦的婚禮，還與日本反華分子戴薇夫人一起合照，並參觀靖國神社，而戴薇夫人曾否認南京大屠殺。巧合地，趙薇就是張哲瀚背後的老闆。

趙薇同時被翻出20年前身穿日本軍旗印花連身裙拍攝雜誌照片辱華。據報近日已被列為「劣跡藝人」遭官方封殺，事後黃曉明、李冰冰、楊冪等立刻狂刪與趙薇合照。

除了穿日本軍旗拍照，趙薇2016年開戲「沒有別的愛」劇中男主角被指是台獨分子，女主角亦支持參拜靖國神社。趙薇被批評拍「台獨電影」替「辱華鬼子」賺錢。

趙薇後來轉型金融才女，但最終被揭發曾以空殼公司收購上市公司，對股市造成不良影響，被公開認定五年內不適合擔任上市公司董監高，屬中央銳意改革市場下的壞分子。

近年中國打擊娛樂圈暴利，今年初已傳出趙薇被凍結數百萬股權 ，藝人紛紛註銷公司，女藝人鄭爽遭查逃稅案被罰，有指對趙薇再出手是殃及池魚。

十多年前趙薇被指用惡勢力以大欺小，欺壓萬惠一家，個中真假至今謎團未解；趙薇後來更爆出疑指使人毆打孕婦，形象早已破產。

據報導，以上「七大罪」，有幾條至今趙薇都未公開回應過，有業內人士指趙薇根本無法駁斥。

網易娛樂更引述網上知情人爆料稱，如今趙薇已經失聯，圈內沒有人能聯繫上趙薇，而這位知情人被指向女星袁立。

女星趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里...
女星趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(取材自微博)

趙薇 馬雲 日本

上一則

「空手套白狼」 趙薇金融版圖爭議高

下一則

觀察站／如果各說各話 美中峰會不開也罷

延伸閱讀

案情不單純 趙薇被封殺 傳捲入馬雲政治整肅

案情不單純 趙薇被封殺 傳捲入馬雲政治整肅
林心如也遭中國封殺？影視工作室突註銷

林心如也遭中國封殺？影視工作室突註銷
被翻親日舊帳 趙薇列「劣跡藝人」？ 作品被下架、除名

被翻親日舊帳 趙薇列「劣跡藝人」？ 作品被下架、除名
初戀趙薇被列劣跡藝人 黃曉明秒刪互動貼文

初戀趙薇被列劣跡藝人 黃曉明秒刪互動貼文

熱門新聞

女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診