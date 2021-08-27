上網抱怨婆家想離婚 媳慘遭公公碎屍

小雯的結婚照。（取材自微博）

福建南安梅山鎮的35歲女子小雯8月20日失踪，夫家聲稱「小雯可能是離家出走了。」但南安市公安 局26日發布訊息稱，小雯已確認遇害。瀟湘晨報報導，附近發現的疑似屍塊顯示，小雯可能遭到分屍，其公公戴某華有重大嫌疑，已被警方刑事拘留。

極目新聞報導，南安梅山鎮的小雯七年多前嫁給同鎮的丈夫時，曾發微博 曬結婚照稱「這就是我要的，踏實的歸屬感和安全感。」但她嫁入婆家後，她在微博上一再發洩在婆家的不愉快遭遇，從字裡行間可以看到她和公婆之間的火藥味。

村裡監控顯示，受害者婆家的麵包車曾開往後山。（取材自海峽導報）

2021年8月21日，小雯的父親接到女婿戴某河的電話，說小雯20日早晨失踪了，小雯公公的戴某華拿了一張女子騎著摩托車的背影照片給他們看，稱「小雯可能是離家出走了。」當日上午，戴某河報了案。

小雯的父親覺得照片上的女子不像自己女兒，而據當地監控錄像顯示，19日晚上6時許，小雯從工廠下班回到婆家後就再也沒有出來。監控錄像顯示，20日早晨7時11分，戴某華將小雯平時騎的摩托車從家裡推出來，放在了村裡戲台廣場。10分鐘不到，一輛無牌麵包車從小雯婆家駛出，往後山方向開去。

受害者婆家的居所大門緊閉。（取材自海峽都市報）

小雯的父親21日晚7時30分以凶殺報了警。8月26日，警方通報稱已找到小雯遺體。犯罪嫌疑人戴某華（男，61歲，南安市梅山鎮人，死者公公）交代了其與小雯發生口角後將其殺害的犯罪事實。小雯的娘家人在戴某河家門口掛起了橫幅，上面寫著「殺人償命」「還我女兒」。

在村民眼中，小雯和婆家的關係一直不太好。小雯曾發微博抱怨她覺得婆家人當著一套背著一套。村民透露，聽說小雯在婆家經常受到家暴 ，一家人對她都很不好，尤其是她婆婆。最近小雯有離婚的念頭，但男方不願意。