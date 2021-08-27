我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

紐時：CIA在阿富汗仍維持運作 任務重點改變

安徽馬戲團獅子死半年 4條腿流入浙江菜市場

中國新聞組／北京27日電
馬戲團李姓負責人等參與收購、出售獅子腿，分別被判刑。（取材自微博）
馬戲團李姓負責人等參與收購、出售獅子腿，分別被判刑。（取材自微博）

安徽一家馬戲團的李姓負責人違規出售一頭死亡的獅子屍體，幾經周轉，4條獅子腿出現在浙江溫嶺市的菜市場裡。日前，李男及參與收購、出售獅子腿的另外四人因危害珍貴、瀕危野生動物罪，分別被溫嶺法院判處8個月至5年6個月不等的有期徒刑，並處1萬元至8萬元不等的罰金。購買獅子腿的林姓、孫姓男子另案處理。網友聞訊大罵，「讓他去陪獅子吧」、「膽子夠大，獅子都想吃」、「判得好」、「稀奇古怪的病都是吃出來的。」

澎湃新聞報導，李男馬戲團裡一頭馴養繁殖的獅子去年1月突然呼吸困難，經治療無效死亡。李男未按規定向林業部門報告，私自儲存屍體，並於去年7月經朋友馬某介紹，以1.6萬元賣給李男和尹男。李、尹二人將屍體進行了處理，留下四條獅子腿賣給在溫嶺一家菜市場經營蛇肉、狗肉生意的鄭男。鄭男將一條獅子腿賣給孫男，將剩餘三條送到林男家中，兩人在交易時被警方抓獲。

馬戲團李姓負責人等參與收購、出售獅子腿，分別被判刑。（取材自微博）
馬戲團李姓負責人等參與收購、出售獅子腿，分別被判刑。（取材自微博）

經鑑定，案涉獅子屬非洲獅，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二，查扣的獅子身體部位屬國家重點保護野生動物製品。

該案承辦檢察官表示，刑法規定的「珍貴、瀕危野生動物」包括列入國家重點保護野生動物名錄的國家一、二級保護野生動物，列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄一、附錄二的野生動物以及馴養繁殖的上述物種。馴養繁殖的珍貴、瀕危野生動物，未經批准不能買賣；即便死亡，也要根據規定處理，不能私自買賣屍體，更不能食用。

檢察官

上一則

中國衛健委指三類人 可施打第三劑加強針

延伸閱讀

8月27日星座運勢 獅子事業運佳 射手易生口角

8月27日星座運勢 獅子事業運佳 射手易生口角
浙江寧波舟山港 恢復船舶靠港作業

浙江寧波舟山港 恢復船舶靠港作業
57號公路驚見行人屍體 警:怎麼回事

57號公路驚見行人屍體 警:怎麼回事
曾授予馬雲「功勳」杭州市委書記周江勇突落馬被查

曾授予馬雲「功勳」杭州市委書記周江勇突落馬被查

熱門新聞

女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41
上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解

南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解
最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面