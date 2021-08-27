安徽馬戲團獅子死半年 4條腿流入浙江菜市場

馬戲團李姓負責人等參與收購、出售獅子腿，分別被判刑。（取材自微博）

安徽一家馬戲團的李姓負責人違規出售一頭死亡的獅子屍體，幾經周轉，4條獅子腿出現在浙江溫嶺市的菜市場裡。日前，李男及參與收購、出售獅子腿的另外四人因危害珍貴、瀕危野生動物罪，分別被溫嶺法院判處8個月至5年6個月不等的有期徒刑，並處1萬元至8萬元不等的罰金。購買獅子腿的林姓、孫姓男子另案處理。網友聞訊大罵，「讓他去陪獅子吧」、「膽子夠大，獅子都想吃」、「判得好」、「稀奇古怪的病都是吃出來的。」

澎湃新聞報導，李男馬戲團裡一頭馴養繁殖的獅子去年1月突然呼吸困難，經治療無效死亡。李男未按規定向林業部門報告，私自儲存屍體，並於去年7月經朋友馬某介紹，以1.6萬元賣給李男和尹男。李、尹二人將屍體進行了處理，留下四條獅子腿賣給在溫嶺一家菜市場經營蛇肉、狗肉生意的鄭男。鄭男將一條獅子腿賣給孫男，將剩餘三條送到林男家中，兩人在交易時被警方抓獲。

馬戲團李姓負責人等參與收購、出售獅子腿，分別被判刑。（取材自微博）

經鑑定，案涉獅子屬非洲獅，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二，查扣的獅子身體部位屬國家重點保護野生動物製品。

該案承辦檢察官 表示，刑法規定的「珍貴、瀕危野生動物」包括列入國家重點保護野生動物名錄的國家一、二級保護野生動物，列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄一、附錄二的野生動物以及馴養繁殖的上述物種。馴養繁殖的珍貴、瀕危野生動物，未經批准不能買賣；即便死亡，也要根據規定處理，不能私自買賣屍體，更不能食用。