男友逼學狗叫、強迫性行為 她怒揭中國大學院長之子施暴

女子被毆打致多處受傷。（取材自微博）

有網友近日在微博 發長文稱，自去年起多次遭男友毆打，導致身體多處受傷，「讓我給他下跪、學狗叫、讓我喝香水、要割掉我的胸、把我頭往牆上撞。」網友發現打人男子疑為西安建築科技大學建築學院學生，其父是該學院院長，而該男子的畢業設計還涉嫌抄襲。

綜合媒體報導，名為「雨天LYQ」的女網友日前發微博稱，從去年開始多次遭遇男友雷博雲家暴。她還表示，自己懷孕后仍遭到毆打，男友還以父母不同意為由讓她引產。她還表示，自己多次被雷博雲毆打，男友家人的解釋是他有精神問題，「說他有病，不知道會做出什麼事，嚇唬我們家，嚇唬我爸媽。」

香港01報導，文章稱，二人於2020年7月確立戀愛關係，此後男方就多次對女方進行毆打，在女方多次提出分手之後，男方又以自殺等方式威脅以尋求原諒，「從晚上8點打到半夜12點，強迫我跟他做愛，把我頭往牆上撞了七八下，鼻子差點骨折，在我臉上扇耳光，我跪下求他他說要弄死我。」

網友發布的照片中，可以看到她臉部、手臂等處有多處淤青、傷痕，她還發布了公安 機關此前開具的調解書。

北京青年報報導，被暴力事件曝光後，網友也翻出雷博雲在2021年6月的西安建築科大建築學院畢業設計展作品與建築事務所（TAO）負責的海口江東寰島實驗學校項目雷同。

對於雷博雲畢業設計抄襲一事，西安建築科技大學26日發聲明指，學校已成立專門工作 組，將依法依規進行深入調查，在調查期間將暫停其父雷振東的院長工作。