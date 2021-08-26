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上海男尋失蹤母19年 自家地下挖出遺骨…疑父親下毒手

中國新聞組／北京26日電
挖掘現場。（取材自澎湃新聞）
挖掘現場。（取材自澎湃新聞）

2001年，上海松江區一名38歲徐姓女子失蹤，娘家八年後報案，指控丈夫吳某可能是兇手。當警方準備深入調查時，吳某突遭車禍身亡。19年來，徐某的兒子一直想知道母親的下落，直至去年12月，租客離開其住宅單位，他才挖開水泥地板，發現母親遺骨。

香港01報導，2001年，徐某突然失蹤，吳某卻從未報警。直至2009年，徐某的娘家向警方報案，指夫妻二人的感情不好常爭吵，遂指控吳某可能是兇手。警方曾傳問過吳某，但苦於當時沒有直接的證據，當警方想進一步調查時，吳某就因車禍身亡。

由於徐某失蹤後，吳某曾對房間地面澆灌水泥，且只裝修了其中一個房間，因此懷疑徐某已遇害，且藏屍地底的可能性極大。

去年12月，徐某兒子清空了租客，在警方陪同下開挖。警員發現在房屋西北角有六根粗細長短不同的鋼筋，長短曲直不一，鋼筋所在的區域不像其他地方舖有磚塊和碎石，顯然是不同時期澆灌的混凝土。

經過三小時挖掘，警方發現了一具屍骨，死者的頸部纏有一圈電線。法醫推斷，徐某是被勒緊導致的窒息死亡。由於疑兇吳某已離世，相關細節有待進一步偵查。

挖掘現場。（取材自微博）
挖掘現場。（取材自微博）

車禍 租客 香港

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