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山東賣嬰產業鍊曝光…河北女親骨肉 7萬賣醫企被捕

中國新聞組／北京26日電
任姓女子事後被警方拘捕。（取材自微博）
任姓女子事後被警方拘捕。（取材自微博）

河北沽源一名23歲任姓女子，今年7月底以7萬元（人民幣，下同，約1萬美元）價格將自己親生兒子賣給山東濰坊一家醫療科技公司，後被列為網上逃犯。女子日前被警方抓獲，對於犯罪事實供認不諱，目前已被移交給山東警方。

武漢晨報報導，由販賣團伙主導，親生父母假借「送養」名義販賣剛出生的嬰兒，成為一種越來越猖獗且隱蔽的地下交易鏈條，一個新生兒的價格從幾萬元到十數萬元不等，包辦出生證明，並逐漸發展出新的業務模式，遊走在灰色地帶。

報導指出，「濰坊存在醫療科技公司」假借醫療健康名義，暗地從事非法代孕、買賣嬰兒的「生意」。另一家名為「山東佰子生殖醫療科技有限公司」，疑似以咨詢「生殖健康」業務為幌子，實則從事非法代孕、販賣嬰兒業務。這些公司會協調嬰兒買賣雙方，並從中牟利。

孕婦一般早上入住醫院，上午被推入產房，買家可選擇候在手術室外，『檢驗』孩子是否健康出生。孩子辦理出院手續當天，月嫂會先將嬰兒交給中間人，即該科技公司工作人員。隨後，該科技公司工作人員，連同孕婦親筆所寫的「棄養孩子保證書」一起轉交給買家，同步收款，完成交易。

科技公司工作人員透露，這幾年買養的需求很高，孩子相當搶手，她的客戶主要來自山東省內，每年至少有二、三十人來咨詢。

她透露，自己有大把代孕「優質資源」，均為來自山東的女學生，可以根據要求匹配，「包成功，零風險，保證滿意」，一口價95萬（約14.6萬美元），包含女學生的代孕「辛苦費」。

律師表示，任女的行為已構成拐賣兒童罪，可處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。至於涉嫌收買任女販賣孩子的這家醫療科技公司，恐怕也與收買被拐賣的婦女、兒童罪難逃關係。

工作 武漢

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