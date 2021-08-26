「讓女性輕鬆躺贏職場」 諧星一句話挨罰87萬

諧星李誕代言內衣品牌，失言引發爭議。(取材自新華網)

主持「脫口秀大會」和「吐槽大會」的知名中國 諧星李誕，在今年2月在為內衣品牌宣傳時，稱該內衣能夠讓女性「輕鬆躺贏職場」，引發輿論批評。為此，廠商和李誕相繼道歉認錯。近日懲處出爐，李誕遭沒收和開罰共計約87萬人民幣(約13萬美元)。

李誕日前為內衣品牌Ubras代言時，在微博 宣稱「一個讓女性輕鬆躺贏職場的裝備」、「我說沒有我帶不了的貨，你就說信不信吧」，遭批言行粗俗，貶低女性職場文化，被眾多網友撻伐。

事發後，廣告在第一時間已遭下架，內衣廠商也在官方微博道歉。李誕也對自己的言行致歉：「這次是我的不好，反省，感謝大家批評。」

北京 市海淀區市場監管局24日公布一批違法廣告典型案例，其中第一例為「李某發布違法廣告案」，據報導，該案例中的李某，正是李誕。

公告表示，女性立足職場，靠的是能力和努力，上述廣告將「職場」與「內衣」掛上關係，可以「躺贏職場」，是對女性在職場努力工作的一種歧視，是對女性的不尊重行為，文案內容低俗，有辱女性尊嚴。

此外，經調查，李誕作為公眾人物在廣告中利用自身的知名度為品牌女性內衣作推薦，屬於廣告代言行為，且並未使用過該商品。這些言行，違反了中國「廣告法」規定，構成發布違背社會良好風尚的違法廣告的行為，以及代言人為其未使用過的商品作推薦、證明行為。

北京市海淀區市場監督管理局作出行政處罰，一是沒收違法所得22萬5573.77元；二是罰款65萬1147.54元。