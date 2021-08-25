神學士攻占喀布爾 中國商人：我選擇留下

中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」。（余明輝提供）

阿富汗 武裝組織神學士 (Taliban，又譯塔利班)迅速重掌政權震驚了全世界，媒體報導的多是神學士過去掌權時的暴行，以及近日阿富汗人驚惶出逃的畫面，然而在這些混亂之外，也有人選擇留下，他們是一群在阿富汗經商的中國 人。

余明輝正是其中的一位，在阿富汗經商20年的他，是經貿據點「中國城」的代表，神學士攻下喀布爾的當天，余明輝就在城內，見證了這一歷史劇變。國際媒體所報導了當地民眾爭先恐後遠離阿富汗，余明輝說，媒體鏡頭鎖定了機場這個人潮湧向的「熱點」，相對呈現出來的就會是那樣混亂的場景，而機場面積其實只占喀布爾的1%。

余明輝表示，神學士進城後，「中國城」也做了些防護的措施，防止宵小趁火打劫，但目前他們在衣食住行生活上沒有受到太多影響，街道上也大致安定。余明輝說，雖然當地99%的中國人都離開了，但這些人是做外貿的，本來就待不長，還有的人是對阿富汗的情勢不了解，也就很容易被勸離。

從2002年便在阿富汗設立外貿窗口，余明輝說，自己沒走是有原因的，因為中國和阿富汗政府、企業簽有技術合作項目，例如一帶一路產業園區，這些都還在持續進行中，如果立即抽身，勢必讓阿富汗政府和企業認為中國人不守信用，評估利弊之後，他們選擇繼續留下來。

「我們不是冒險家」，余明輝說， 20年來對當地族裔有一定的了解，即使留下是因為商業利益，安全也始終是他們的第一考量。余明輝說，阿富汗政府垮台後，30萬政府軍隊、大批行政人員仍在，神學士組織人數相對少，從近日他們頻頻安撫人心、發布特赦令，就可看出神學士也需要讓政權得以穩定運作、發展經濟。

世界新聞網「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到目前人在阿富汗的中國商貿代表余明輝，從他的角度，觀察當地人是怎麼看神學士，以及阿富汗的未來？余明輝說，不同的民族、階層有不同的看法 中上層和外界對神學士有既定的印象 但是對底層、生活無著以及弱勢族群，對神學士反而有很大的期待與好感。