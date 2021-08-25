餐飲+零售+投資… 湖南衛視主持人錢楓身價不菲

錢楓遭女子控訴性侵。(取材自微博)

「湖南衛視主持人錢楓被舉報性侵 」事件，中國 網友高度關注下，錢楓的商業版圖被起底，涉餐飲、零售、投資 等多個領域，2020年明星直播帶貨熱度榜，錢楓排第七，顯見身價不菲。

中國經濟周刊報導，網友小藝自曝稱兩年前被錢楓強姦。小藝稱錢楓曾通過打錢、哄騙、談戀愛等方式處理此事。隨後，湖南衛視官方微博發文稱，關注到主持人錢楓的相關輿情，正在緊急核實了解中，在調查結論出來之前，頻道暫停其一切工作。

湖南衛視、知名男主持、強姦，當這些短語串聯一起，這就是一件迅速在輿論場中發酵的公共事件。有網友關注「小藝說的是真的嗎」，也有網友起底錢楓的身家。

根據天眼查App顯示，錢楓控股目前企業總共有五家，有深圳市華夏時代文化傳媒有限公司、上海金寶廷餐飲管理有限公司等，涉及企業投資、零售、餐飲等多個行業。據悉，深圳市華夏時代文化傳媒有限公司為錢楓經紀公司。

深圳市華夏時代文化傳媒有限公司成立於2014年4月，註冊資本100萬人民幣(約15.4萬美元)，法定代表人為夏夢煊，股東信息顯示，錢楓持有該公司5%股份為最小股東。深圳市華夏時代文化傳媒有限公司2019年度報告顯示，該公司參保人數為十人，2020年度報告顯示，參保人數為0人。

上海金寶廷餐飲管理有限公司成立於2015年5月，註冊資本10萬元，法定代表人為韓立，經營範圍為餐飲企業管理（不得從事食品生產經營）。股東信息顯示，錢楓持股30%為第二大股東。該公司2020年度報告顯示，企業經營狀態為停業。

此外，錢楓在2019年開始直播帶貨，根據第三方數據統計，2020年明星直播帶貨熱度榜中，錢楓排在第七名。