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湖南衛視名主持錢楓被控迷姦女藝人 拖進電梯3影片曝光

記者黃保慧／綜合報導
錢楓被爆涉嫌性侵。（取材自微博）
錢楓被爆涉嫌性侵。（取材自微博）

流量歌手吳亦凡因涉嫌強姦遭北京警方批准逮捕後，又發生藝人涉嫌性侵疑雲，湖南衛視節目「天天向上」主持人錢楓在微博被化名小藝的90後女藝人指控性侵，錢楓雖試圖安撫下跪給錢企圖息事寧人，但該女子仍止不住怒火公開此事。

來源：YouTube

小藝鉅細靡遺描述當時狀況，表示2019年和錢楓在小酒館見面，當晚一直被勸酒，喝到意識模糊，她懷疑當時酒中被下藥，第二天醒來發現自己光溜溜躺在酒店床上，而身旁也躺著全裸的錢楓。香港01報導，她說，錢楓還表示他用了安全套。她離開時甚至發現連「衣服也被撕爛了」。

涉事女網友公開部分閉路電視影片，其中一段可以看見疑似一男一女出現在電梯口，女子站...
涉事女網友公開部分閉路電視影片，其中一段可以看見疑似一男一女出現在電梯口，女子站立不穩摔倒在地，同行男子則將女子拉起並扶入電梯。（視頻截圖）

她說，事後，對方下跪並通過轉帳、哄騙等手段想壓下這件事。但她選擇了報警，警方帶她驗傷後，結論是下體撕裂傷但至今仍未立案。

聯合報報導，她強調，不要任何錢，要的是尊重，希望對方受到法律懲戒。

小藝透露兩年來歷經無數噩夢，陷入重度憂鬱、自殘，沒有一個晚上睡得好，她現在終於有勇氣說出自己被強姦的事，是因為看到最近受到吳亦凡事件影響，湖南衛視台內十多位主持人簽下有關藝人藝德的承諾書，赫然發現錢楓也簽了，但錢楓私下為人卻不是如此。她認為，受害人不只她一個，希望相關受害人都能站出來。

女網友公布的影片中，可見同樣衣著的一男一女，女子疑似站立不穩，由同行男子拉著走路...
女網友公布的影片中，可見同樣衣著的一男一女，女子疑似站立不穩，由同行男子拉著走路。（視頻截圖）

錢楓目前已遭所屬經紀公司湖南衛視暫停一切工作，直到調查結果出爐，只是稍早小藝又貼出三段監視器影片，畫面清楚可見一位染著橘髮、癱軟無力的女子，在電梯口被錢楓又拖又拉進電梯，畫面引起熱議。

香港01報導，官媒人民網24日發表評論指，錢楓需要直面對方的指陳，湖南衛視也有責任公開回應，公安機關更有責任徹查，盡快給公眾一個交代。

對此，上海市長寧公安分局發布通報稱，現有證據不能證明錢某存在強姦犯罪事實，依法不予立案。

影片中，一名男子將女子拉起並扶入電梯。（視頻截圖）
影片中，一名男子將女子拉起並扶入電梯。（視頻截圖）

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