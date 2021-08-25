廣東18歲女孩帶失智祖母上大學 「怕回家，她就不在了」

18歲女孩黎海堅（右）帶患有阿茲海默症的91歲祖母一起上大學，故事感動網民。（取材自南方都市報）

今年高考 ，在廣東茂名的18歲女孩黎海堅考上了江門一所大學。開學在即，因擔心患有阿茲海默症 的91歲祖母在家無人照顧，黎海堅決定帶著祖母一起上大學，「我很怕從學校回來的時候她已經不在了」。

香港 01報導，黎海堅剛出生不久後母親就離家出走，父親在她3歲時突然病逝，之後一直與祖母相依為命，過著清貧且安穩的日子。黎海堅說，「她很關心我，我一生病她會很著急，放學回家晚了，她會很著急出來找我。」

今年6月，黎海堅報名了高考，並成功被廣東江門市中醫藥職業學院錄取。開心之餘，黎海堅做了一個決定，就是帶著祖母一起去上大學。

18歲的黎海堅決定帶著祖母一起上大學。（取材自廣東珠江台）

黎海堅的祖母現年91歲，患有阿茲海默症，只認得孫女。黎海堅表示，「別人照顧她，她不會聽話，身體也很不好，我就怕她隨時都會走，我怕我在學校的時候錯過，回來的時候她已經不在了。」黎海堅又說，「村裡當時很多人叫她不要我，但是她沒有放棄，堅持將我撫養到大，我也一定不能放棄她」、「希望在我奶奶生命剩下的日子裡，我可以照顧好她」。

黎海堅的故事流傳開後，當地政府部門、愛心人士等紛紛施以援手。高州一間企業承諾為黎海堅提供8萬元人民幣（約1.2萬美元）的大學全程學雜費、生活費。黎海堅即將就讀的江門中醫藥職業學院，也表示將安排一間一樓的單間宿舍給祖孫二人。網友也相當感動，留言「為孩子點讚，妳的行為不留遺憾」。