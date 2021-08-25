論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

浙江理工大學碩士生郝治偉，曾在國際頂尖學術期刊「Nature」上以第一作者發表論文，但他卻選擇回到家鄉當一名普通的公務員，引發熱議。有網友認為：「一顆冉冉升起的學術星星沒去讀博深造可惜了。」也有網友表示理解：「科研不易，一戰封神，見好就收。」郝治偉的導師透露，當公務員是郝治偉早就立好的人生規畫。

澎湃新聞報導，2017年，郝治偉從浙大寧波理工學院畢業進入浙江理工大學攻讀碩士學位。並非名校出身的郝治偉，在導師、浙江理工大學理學院副教授左彪眼中，「很聰明，學術能力很好，總能抓住問題的關鍵，能很好地貫徹導師思路。」

郝治偉。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

8月18日，「Nature」刊登由郝治偉作為第一作者的論文，發表表面高分子鏈微觀動力學機制的重要研究成果。左彪說，此次「Nature」上所發的論文，雖然研究思路來自導師，但具體的研究過程主要由郝治偉負責實施、推進，並且在實驗中不斷改進相關方案。

這篇「Nature」文章今年4月就已被預接收，但郝治偉仍然堅持參加公務員考試。 「因為他家裡有人當公務員，可能也是受家庭氛圍的影響。」左彪說。他說，左彪表示，郝治偉讀研期間就曾透露考公務員的想法。郝治偉目前已被家鄉安徽宿州的經濟技術開發區管理委員會擬錄用。

郝治偉受訪則表示，目前已入職安徽省宿州市經濟技術開發區管委會，學術的光環引來了單位領導和同事們的關注。「剛上班大家都跑來問，搞得我很不好意思。畢竟這篇論文不能算我一個人的成績，還是要感謝導師的指導。」