大媽服用鄰居送的土三七身亡 法院判對方「負責10%」

「三七」主要用於活血化瘀，但具毒性，尤其是對肝臟損傷較大。（取材自新聞坊）

有句話叫「好心辦壞事」，浙江省諸暨市就發生了一起因服用鄰居送來的「土三七」而死亡的案件。法院近日做出判決，送「土三七」致60歲蔣老太太身亡的鄰居馬某，具有10%的賠償責任，須支付死者家屬各項賠償款13萬餘元（人民幣，下同，約2萬美元）。

新聞坊報導，諸暨市60歲老太太蔣某在2020年4月不慎扭傷手腕，當時醫生開具了中藥治療。5月時，好心的鄰居馬某贈送了自己種植的土三七，幫助她治療。

沒想到6月時，蔣某將鄰居送的土三七和醫生配製的草藥一併煎服幾日後，發現身體愈發不適，還出現腹部脹大等症狀。蔣某在兒子陪同下，先後在諸暨、紹興、杭州等多家醫院診治了幾個月，最終還是因肝小靜脈閉塞病、上消化道出血致休克不治。

家屬為此將馬某告上法院，認為馬某贈予「土三七」時未告知服用方法及注意事項，要求馬某承擔一半的賠償責任，相關費用共計71萬餘元（約10萬9436美元）。

法院查出，「三七」主要用於活血化瘀，調理三高 、防治心腦血管疾病、補血等。而「土三七」也叫「菊三七」，民間常用於治療跌打損傷等病症或用於保健，但有毒性，尤其是對肝臟損傷較大。

最終，法官認為馬某在不具備專業醫學知識的情況下，將自身種植、具有毒副作用的草藥貿然交付給蔣某，承擔10%的賠償責任，支付蔣某家屬13萬。而蔣某作為具有完全民事行為能力的成年人，盲目將土三七加入處方藥中煎服，應對自身的死亡結果承擔大部分責任。