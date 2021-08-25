我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

大媽服用鄰居送的土三七身亡 法院判對方「負責10%」

中國新聞組／北京25日電
「三七」主要用於活血化瘀，但具毒性，尤其是對肝臟損傷較大。（取材自新聞坊）
「三七」主要用於活血化瘀，但具毒性，尤其是對肝臟損傷較大。（取材自新聞坊）

有句話叫「好心辦壞事」，浙江省諸暨市就發生了一起因服用鄰居送來的「土三七」而死亡的案件。法院近日做出判決，送「土三七」致60歲蔣老太太身亡的鄰居馬某，具有10%的賠償責任，須支付死者家屬各項賠償款13萬餘元（人民幣，下同，約2萬美元）。

新聞坊報導，諸暨市60歲老太太蔣某在2020年4月不慎扭傷手腕，當時醫生開具了中藥治療。5月時，好心的鄰居馬某贈送了自己種植的土三七，幫助她治療。

沒想到6月時，蔣某將鄰居送的土三七和醫生配製的草藥一併煎服幾日後，發現身體愈發不適，還出現腹部脹大等症狀。蔣某在兒子陪同下，先後在諸暨、紹興、杭州等多家醫院診治了幾個月，最終還是因肝小靜脈閉塞病、上消化道出血致休克不治。

家屬為此將馬某告上法院，認為馬某贈予「土三七」時未告知服用方法及注意事項，要求馬某承擔一半的賠償責任，相關費用共計71萬餘元（約10萬9436美元）。

法院查出，「三七」主要用於活血化瘀，調理三高、防治心腦血管疾病、補血等。而「土三七」也叫「菊三七」，民間常用於治療跌打損傷等病症或用於保健，但有毒性，尤其是對肝臟損傷較大。

最終，法官認為馬某在不具備專業醫學知識的情況下，將自身種植、具有毒副作用的草藥貿然交付給蔣某，承擔10%的賠償責任，支付蔣某家屬13萬。而蔣某作為具有完全民事行為能力的成年人，盲目將土三七加入處方藥中煎服，應對自身的死亡結果承擔大部分責任。

三高

上一則

核技術讓蚊子斷子絕孫 中山大學周產5000萬絕育蚊

下一則

中整治「飯圈」 互撕惹禍 趙麗穎粉絲群被禁言

延伸閱讀

美國紹興同鄉會 新會長就職

美國紹興同鄉會 新會長就職

第一保健免費發放老人醫療保險（Medicare） 指南

第一保健免費發放老人醫療保險（Medicare） 指南
買處方藥

買處方藥
未在初次符合資格時申請 如何獲得紅藍卡

未在初次符合資格時申請 如何獲得紅藍卡

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00
中國官方喊停286個中國與外國大學之間的合作課程等項目。(Getty Images)

教育整頓擴大 中國中止近3百個中外大學合作案

2021-08-17 15:05

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮