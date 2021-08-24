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「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

中國新聞組／上海24日電
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

上海一名14歲女孩跳樓自殺，留下千字的「血淚指控」，遺書寫下「爸媽來生別再見」等。

綜合媒體報導，上海市南匯區一名14歲女中學生日前留下一張紙條寫著：「榻榻米我用腳踩過，用抹布擦乾淨」、3頁共1500字的遺書及3萬元人民幣（約4620美元）的壓歲錢，踩著房內的榻榻米從房間一躍而下，跳樓身亡。其中，遺書內對父母說的「你們已經毀了我，請好好看待弟弟吧，請收手這種傷害」、「人生一趟，遇到你們我很榮幸，若有來生，我們不要再見面了」等，曝光後引起網友討論。

女孩的親戚透過網路分享，表示她平時乖巧又內向，但成績始終達不到父母的期望，沒想到媽媽認為都是孩子不努力，不斷惡言相向，甚至動手毆打，最終讓她承受不住壓力，選擇輕生。

女孩留下一張紙條，寫著：「榻榻米我用腳踩過，用抹布擦乾淨」。（取材自百家號）
女孩留下一張紙條，寫著：「榻榻米我用腳踩過，用抹布擦乾淨」。（取材自百家號）

「人生一趟，遇到你們我很榮幸，若有來生，我們不要再見面了」，女孩在遺書中表示，父母要求她保持好成績，若無法達成，遇到的不是安慰、協助解決問題，反而是遭到父母的辱罵及毆打，包括被打巴掌、手指、手臂、大腿及背部，都是被毆打的部位，「你們愛的不是我，是衝進班級前10，年級排名前20的我，是考到滿分的我，你們心目中的完美女兒太優秀，我達不到」，「我只是一個給你們帶來榮耀，在你們在朋友面前攀比的工具」。

女孩表示，她不堪父母的羞辱及壓力，最終選上極端的道路，但在此之前，她將3萬元人民幣的壓歲錢放在桌上，還給父母；請父母幫忙還3本書給學校，並跟老師說聲謝謝，再買棒棒糖給其他的同學，「毀掉一個人很簡單，只需要毀掉她的童年，一切都順其自然」，「你們已經毀了我，請好好看待弟弟吧，請收手這種傷害」。

網友看完紛紛留言，「天啊我看哭了，可憐的小女孩」、「心痛啊一個孩子就這麼沒了，我要常常警惕自己，不能做這樣的父母」、「我也是一個父親。看了這個馬上反思自己」、「自己是失敗者，才會將希望寄託在下一代」，也有人說，「我現在也遇到了教育小孩的瓶頸期，孩子處在叛逆期罵不能罵，打又不能打。罵多了孩子也有自尊，打又怕她做出極端的事。『家長』兩個字做起來好難啊」。

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