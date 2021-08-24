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騙保2000萬 遼寧狠夫2次假車禍殺妻

中國新聞組／北京24日電
車禍現場，汽車車頭嚴重損毀。（視頻截圖）
車禍現場，汽車車頭嚴重損毀。（視頻截圖）

遼寧省錦州市2018年年初發生致命車禍，開車的丈夫周進則身受重傷，坐在後座的妻子嚴坤身亡。原本以為是一宗普通的車禍，經過警方追查，竟是為了謀取人民幣2000多萬元保費而刻意製造的殺妻騙局。

據了解，本案已是周進第二次涉嫌謀害妻子，周進日前一審被判死刑，目前上訴中。

香港01報導，遼寧錦州市重觀路環島2018年1月27日晚發生交通意外，一輛北京牌照的汽家車撞上路邊擋牆，坐在後座的嚴坤當場死亡，開車的遼寧男子周進傷勢嚴重，雙腿骨折。事發當天，夫婦二人已在周進老家遼寧錦州待了十多天，準備返回他們在北京的家。

警方調查發展，事故發生在一個三岔口的迴旋處，位置非常偏僻；汽車當時以時速80公里以上、幾乎垂直的角度撞上迴旋處外側的擋牆，而在迴旋處的車速如此之快並不符合常理。加上周進和方向盤中間放有一個抱枕，按照常理，抱枕不該放在兩者中間，但正是該抱枕救了周進一命。

另外，法醫在死者嚴坤的血液和胃容物中驗出迷藥成分，推測死者死前就已陷入昏迷。再加上家屬意外在嚴坤家中找出大量的人身意外傷害保單，足以裝滿一個20寸行李箱。周進和嚴坤互為受益人，若妻子意外死亡，周進就能獲得逾2000萬元人民幣的保險賠償。至此，這起驚人的「殺妻騙保」案終於水落石出。

北京 車禍 保費

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