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「拉姆案」再現 與妻爭吵…四川莽漢緃火燒4人

中國新聞組／北京24日電
兒子余朝碧全身燒傷70%。（取材自紅星新聞）
兒子余朝碧全身燒傷70%。（取材自紅星新聞）

中國藏族網紅拉姆直播時遭前夫縱火身亡近一年，四川省涼山州寧南縣華彈鎮先鋒村驚傳「拉姆案」翻版。先鋒村村民余國進與妻子先因為養蠶問題發生爭執，再因感情問題發生口角，暴怒的余國進將汽油潑灑在地上後點燃，四口之家瞬間被火海吞噬，火勢蔓延導致一旁的汽油桶爆炸，全家均遭嚴重燒傷。

病床上的楊家英。（取材自紅星新聞）
病床上的楊家英。（取材自紅星新聞）

妻子楊家英躺全身90%被燒傷最嚴重，17歲的兒子燒傷也達70%，8歲的女兒余鑫雙腳嚴重受創，燒傷程度28%，而余國進自己也全身45%被燒傷。除了余鑫，其餘三人均未脫離生命危險。

紅星新聞報導，8月10日晚9時許，不少村民都聽到了一聲很響的爆炸聲。「只聽見砰的一聲，我嚇了一跳，以為是出了什麼事情，後來才知道是楊家英的家起火了。」有村民說。而余家親屬則說，「兩口子是一個村組的，他們從小就認識，長大後自由戀愛，結婚也有十七、八年了，之前楊家英也曾說起她與丈夫感情不和。」「雙方都猜忌對方在外面有人」，「沒想到鬧出這麼大的事」。

女兒余鑫雙下肢被燒傷。（取材自紅星新聞）
女兒余鑫雙下肢被燒傷。（取材自紅星新聞）

而對於余國進的行為，親屬們都十分憤怒，甚至用「狠毒」一詞來形容。「你作為一個成年人，應該考慮到後果。」一名親屬表示，「說起他（余國進）都是恨，兩個孩子才是最無辜的。」

丈夫余國進也被燒傷。（取材自紅星新聞）
丈夫余國進也被燒傷。（取材自紅星新聞）

余家親屬表示，「他們家的經濟條件並不好，大兒子還在讀職高，小女兒在讀小學二年級，家中還有80多歲的老母親要贍養。」「雙方的親戚商議後決定，兩個大人出院回家保守治療，先救兩個孩子。」「醫生多次給我們說過，兩人並未脫離生命危險，這時候出院意味著什麼，我們都知道後果。」

「家裡實在承擔不起了，如果堅持要救四個人，可能一個都救不到，能不能先救兩個孩子？」親屬無奈的與病床上的楊家英商量，楊家英沉默了片刻後，緩緩點頭表示同意。「我知道她心有不捨，但為了兩個孩子，也沒更好的辦法了，我相信她能明白這個艱難的決定。」

中國 縱火

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