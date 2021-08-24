記者臥底 網紅連鎖餐廳被爆賣隔夜死蟹、用變質土豆

7月16日，胖哥倆肉蟹煲凱德MALL大峽谷店，前一天宰殺的螃蟹沒有用完，後廚員工將剩螃蟹放在冰箱裡冷藏，看起來已經不是很新鮮。（取材自微信）

中國 知名連鎖餐廳「胖哥倆肉蟹煲」，近年被很多人追捧為美食打卡地。在該公司官網上，「食材新鮮」被列為第一賣點。然而，新京報記者臥底調查發現，這家餐廳承諾現殺的活蟹，其實是前一天已宰殺好的隔夜蟹；過期、變質的土豆簡單加工後繼續送上餐桌；提前煮熟的肉品，即使變味也留到第二天繼續賣。

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消息曝光後，#胖哥倆肉蟹煲大量使用過期食材#話題迅速竄升到微博 熱搜榜第一。在胖哥倆官方置頂微博以及20日最新發的一條微博下，已經有眾多網友聲討：「讓人非常失望！無德無信！以次充好！令人髮指！建議相關部門立即調查！」、「終於找到吃你家東西拉肚子的原因了，還死不承認」、「怪不得兩年前第一次吃你家肉蟹煲就覺得很腥臭。」

中新經緯客戶端報導，胖哥倆肉蟹煲23日中午透過微博「胖哥倆PGL」回應稱，涉事門店已停業整頓，公司成立專案組內部自查，並配合市場監管部門進行檢查。

6月底開始，新京報記者先後臥底進入北京 兩家由胖哥倆直接管理的合營門店，揭露「食材新鮮」背後的種種亂象，調查還發現，廚師烹飪時大多不按規範佩戴工作帽，有時直接把鍋勺放在髒兮兮的灶台上。清洗土豆、雞爪的水槽，一天都不換一次水。偶有煮熟雞爪掉到清洗池裡，員工直接撿起扔到籃子裡。

官網顯示，胖哥倆平均每年累計接待顧客3600萬次，日均接待10萬人次。截止2020年底，胖哥倆已拓展400+家門店，入駐城市達到130+，遍及中國27個省市自治區。

北京有16家胖哥倆肉蟹煲門店，不少門店在網絡平台上被評為人氣銷量餐廳，門店常常排起長隊。

6月30日，胖哥倆肉蟹煲合生匯店，後廚員工按要求將土豆局部變質腐壞的部分切掉，剩餘部分還會繼續留下使用。（取材自微信）

在胖哥倆官網上，食材新鮮，被列在諸多賣點第一位。然而新京報記者近日在北京兩家門店臥底調查發現，使用過期食材和隔夜死蟹已成門店日常慣例。很多顧客不知道的是，摻了過期土豆的菜品，幾乎每天都被端上餐桌。此外，變味牛骨、隔夜雞爪也仍入菜。

記者還發現，胖哥倆大峽谷店會刻意「缺斤短兩」。以店裡主推膏蟹煲和肉蟹煲來說，菜單顯示，一份蟹煲用蟹約500g，而後廚一名殺蟹工透露，實際上每份蟹煲分量都不足500g，「一份420g或430g。」

事實上，在某美食點評平台上，很多網友反映胖哥倆肉蟹煲食材不新鮮，如螃蟹有臭味、豆腐發酸、雞爪有腥味等，也有不少網友稱就餐後出現腹瀉等症狀。

另據5D調查報導，針對大量使用過期食材，胖哥倆肉蟹煲北京凱德mall分店負責人回應「沒有這個現象。」對方稱，「願意接受任何調查，事實就是事實」，「我們承認或者不承認都是要你們親眼看到」。