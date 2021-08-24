四川岳父殺女婿1家3口再審 女兒出具諒解書掀熱議

張志軍與鄒某一家三口的合照。(取材自新京報)

四川「岳父殺害女婿一家三口」案有新進展。該案20日於四川省綿陽監獄 開庭再審。庭審歷經六個小時，合議庭宣布將擇日宣判。據一在場人士透露，在庭審中，雙方辯論的焦點主要包括被害人有沒有過錯，凶手張志軍自首情節是否成立，以及張志軍女兒出具的諒解書應不應該採納等。

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澎湃新聞報導，鄒鵬（化名）和父母鄒某海、楊某芬三人2019年1月在四川成都一處住宅內被人用刀捅殺，行凶者是鄒鵬的岳父張志軍。此前，鄒鵬與妻子婚姻趨於破裂，早已分開居住。在案發當天，因幼女的帶養問題，鄒鵬一行三人上門與岳父母發生爭執，其間發生命案。

四川省成都市中級人民法院一審認定張志軍犯故意殺人罪，判處死刑。張志軍上訴後，四川省高級人民法院二審改判張志軍犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行。

在改判理由中，二審法院提到，「被害人不期而至搶奪孩子，張志軍勸阻無效情況下為維護自身及親人的利益及安全而實施激情犯罪，被害人對矛盾的激化負有直接責任」，「張志軍確有自首、自願認罪、被害人親屬諒解等法定、酌定從輕情節」。但被害人近親屬一方對此並不認可。

據報導，諒解書為鄒鵬妻子張鈺及其女兒（張鈺代簽）出具。該案二審中，檢方曾指出該諒解書實質是「幫自己父親求情」，未取得鄒某海、楊某芬親屬的諒解。

除了「諒解書」效力問題，被害人近親屬一方對於「搶奪孩子」及「被害人對矛盾的激化負有直接責任」等說法，也難以接受。2021年4月23日，被害人近親屬及代理律師向四川省高院 遞交申訴狀申請再審。

8月20日，該案再審開庭。庭審進行6個小時，主要圍繞被害人是否上門「搶奪孩子」、存在激化矛盾的過錯，張志軍殺人是有預謀、計畫，還是屬於激情殺人，其自首是否存在或是否足以從輕處罰，張志軍是否已得到被害人家屬諒解，二審量刑是否適當等多個問題等展開。

報導指出，一名出席庭審的被害人方親屬說，張志軍當天通過視頻方式出庭，在陳述中，他不承認是自己的錯，否認自己故意殺人，而屬於正當防衛、「激情殺人」。當法官詢問「搶奪孩子」相關細節時，張志軍則稱「不記得了」。同時，張志軍也向出庭的鄒家、楊家親屬表達了「深深的歉意」。

「對於他的道歉，我們無法接受。說這些有什麼用呢？傷害已經造成了。」前述親屬稱，在法庭上，他也向法官表達了「對張志軍堅決判死」的態度。庭審結束後，法官未當庭宣判。